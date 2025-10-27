Violeta Mangriñán se apunta a la tendencia más viral: un vestido lencero para sus looks de otoño

Violeta Mangriñán (32 años) está en uno de sus mejores momentos. La influencer se ha convertido en un auténtico reclamo para las marcas, y muchas de ellas ya cuentan con su presencia para que se convierta en su imagen.

Esta vez se ha vuelto viral por uno de sus looks, algo que ya se está convirtiendo en habitual en ella.

La valenciana ha estado en Nueva York, donde asistió al desfile de Victoria’s Secret, y ha regresado a España encantada. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, ha continuado el legado de la lencería: un vestido lencero se ha convertido en la pieza clave de su último estilismo viral.

Violeta Mangriñán con un diseño de Intimissimi. Instagram

La influencer ha elegido un diseño de Intimissimi, valorado en 65,90 euros. Se trata de una enagua de seda con tirantes finos regulables, decorada con encaje en el escote y en la zona superior.

Está confeccionada en seda noble y fina, creada a partir de fibras naturales, una de las más resistentes.

Este diseño envuelve y retiene el calor en invierno y aporta frescura en verano, dejando respirar la piel. La firma de lencería cuenta con una amplia gama de prendas 100 % de seda y se presenta como la solución perfecta para todas las mujeres que buscan ser refinadas sin renunciar al confort.

Enagua de Seda y Aplicaciones de Encaje. Intimissimi

Lo más interesante del diseño que ha lucido la influencer en una sesión fotográfica por las calles de Madrid es que se trata de una enagua de seda, una pieza que tradicionalmente se lleva bajo los vestidos o para estar en casa.

Sin embargo, Violeta la ha desfilado por las calles de la capital, combinándola con unas botas de la colección Dulceida x Krack y una blazer en las mismas tonalidades de Zara.

Una vez más, Mangriñán se ha convertido en todo un referente, sumándose a la tendencia de los vestidos lenceros y consiguiendo que estas prendas de las firmas de ropa interior se conviertan en un éxito allá donde vayan.

Eso sí, si no quieres llevarlo por la calle, siempre estará la posibilidad de lucirlo con zapatillas de casa y un kimono para tus momentos más íntimos, en la tranquilidad de tu hogar.

Violeta Mangriñán da la idea, y las expertas en moda la ejecutan de la forma más elegante posible. ¿Te sumas a la tendencia?