Esta prenda de Zara te permitirá copiar el 'look' más viral de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez (31 años) ha vuelto a los titulares. La prometida de Cristiano Ronaldo (40) se ha convertido en lo más viral de las redes sociales en los últimos días, debido a un look que ha llamado la atención de las expertas en moda.

Un outfit en colores tierra se ha convertido en la pieza clave de un look que ya ha dado la vuelta al mundo. Con una gabardina camel y un pañuelo en la cabeza, a modo de hiyab, se ha convertido en la revolución de la moda en Oriente Medio.

Aunque la influencer no ha revelado en sus redes de dónde es la gabardina que luce, EL ESTILO ha buscado una ideal para poder copiar el look de la de Jaca.

Georgina Rodríguez con un look en tonos tierra. Instagram

No solo se trata de una de las prendas más imprescindibles del otoño, sino que ahora es la más viral.

Para poder copiar este look es imprescindible encontrar la gabardina más ideal. Y si se quiere, se puede. Un trench largo (59,95 euros), con cuello de solapa y manga larga en color camel, es la mejor solución para reproducir el look de Georgina Rodríguez. La prenda cuenta con detalles de acabados con trabillas, bolsillos delanteros de vivo y un bajo con abertura en la espalda que le da movimiento a un estilo que ha sido un éxito.

Trench largo. Zara

Además, si por algo se caracteriza este diseño es por el cierre frontal cruzado con botones y cinturón a tono, confeccionado en el mismo tejido. De esta forma, la pieza podrá ceñirse a la cintura de la mujer y hacer que la silueta quede mucho más estilizada allá donde quiera lucirla.

Eso sí, un diseño que queda genial para el otoño y que, con los días de lluvia, funciona muy bien.

Georgina lo ha combinado con un pañuelo de seda en color tierra a juego con el resto del look y, aunque no desvela el calzado que ha llevado, podría quedar muy bien con unas medias semitransparentes en color negro y unos salones altos del mismo tono.