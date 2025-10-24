La chaqueta de María Pombo tiene el color del año y es apta para todos los bolsillos

María Pombo (30 años) no deja de ser una de las personas más comentadas del universo de las redes sociales. Siendo una de las influencers más seguidas de nuestro país y una de las figuras más demandadas, se ha convertido en protagonista habitual de muchos titulares.

La creadora de contenido ha viajado recientemente a Chile por motivos laborales y ha sido allí, en el país latino, donde se ha convertido en una de las más esperadas.

Pombo ha cruzado el charco una vez más para presentar la segunda colección de moda junto a Alaniz, una de las firmas más relevantes del país.

Sin embargo, en esta ocasión no ha sido su paso por el país lo más comentado, sino las declaraciones que ha ofrecido a los medios y uno de los looks que eligió para una de sus entrevistas. En especial, una prenda concreta: una chaqueta de Zara en color marrón chocolate.

María Pombo con una chaqueta de Zara. Instagram

Pombo ha apostado por un diseño de la firma de Inditex que está dispuesto a convertirse en una de las prendas de la temporada. Lo ha compartido en su perfil de redes sociales junto a un carrusel de imágenes tomadas en Chile.

"Corazón contenido después de estos días", escribía la madrileña junto a una fotografía capturada durante la golden hour, en la que mostraba su tripita de embarazada y lucía esta chaqueta tan versátil.

Se trata de la chaqueta corta efecto piel de Zara. Tiene el cuello subido, manga larga con trabillas en los hombros y bolsillos con solapa en el delantero. Además, cuenta con un cierre frontal con cremallera y botones a presión ocultos por una solapa, lo que la convierte en un diseño atractivo para las expertas en moda.

Chaqueta Corta Efecto Piel. Zara

Su precio, que ronda los 50 euros, la convierte en una prenda asequible y perfecta para combinar con pantalones vaqueros y botas altas, un clásico que nunca pasa de moda.

La influencer tiene claro que esta combinación es sinónimo de sofisticación y buen gusto a partes iguales. De hecho, no es la primera vez que se le ve con prendas de este estilo, ya que cuando se trata de disfrutar de looks cotidianos María siempre consigue elevar sus estilismos.

En esta ocasión lo ha vuelto a hacer: ha convertido esta chaqueta de efecto piel de Zara en la gran protagonista de su look más básico, demostrando que lo importante no es cómo vistas, sino cómo lo lleves.