Sassa de Osma se convierte en la invitada más elegante con un vestido bordado con lentejuelas

Sassa de Osma (37 años) es una de las mujeres más elegantes de España y allende los mares. No lo dice EL ESTILO de EL ESPAÑOL: su nombre siempre aparece en las codiciadas listas de las mujeres mejor vestidas.

Además de esto, la mujer de Christian de Hannover (40) cuenta con un gran poder suscriptor.

Todo lo que luce en cada evento social y a golpe de post en sus redes sociales termina agotándose y se convierte en fuente de inspiración para sus 175.000 seguidores.

Sassa sabe lo que le sienta bien; cuáles son esas firmas que, con el paso de los años, se han amoldado a su gusto y afinidad. Una de esas marcas que nunca faltan en su armario es Philippa 1970. Siempre que tiene un evento importante, Sassa ni lo duda. Como ha ocurrido días atrás.

La nuera de Ernesto de Hannover (71) ha acudido a una boda muy especial y, para tan insigne acontecimiento, se ha inclinado por el vestido modelo Camelia. Cuesta 895 euros.

Según reza la página web, este vestido es "bordado con lentejuelas es una pieza exquisita diseñada para la sofisticación".

Y agrega: "Confeccionado en un tejido marrón profundo, destaca por sus grandes motivos florales adornados con lentejuelas en tonos rosas suaves y bordados verdes, que forman un llamativo diseño vertical en la parte frontal".

El vestido de Philippa 1970.

"Su silueta relajada, el cuello redondo y las mangas abullonadas tres cuartos combinan comodidad con elegancia. Un vestido único, perfecto para ocasiones de noche y eventos especiales", se concluye desde la firma.

Seguidoras 'vip'

Philippa 1970 es una firma española que ha irrumpido con fuerza en el panorama de la moda gracias a su estilo bohemio, sofisticado y profundamente evocador.

Fundada por Sassa de Osma, junto al diseñador Jorge Vázquez, la marca nace con la intención de recuperar el espíritu libre y glamuroso de los años setenta, fusionando elegancia atemporal con una estética vibrante y artesanal.

Desde su lanzamiento, Philippa 1970 ha capturado la atención de royals, celebridades e influencers, convirtiéndose en sinónimo de distinción y buen gusto.

La firma se ha hecho especialmente reconocible por sus vestidos estampados, de cortes fluidos y tejidos exquisitos, que combinan comodidad con sofisticación. Cada pieza está pensada para ser versátil: tanto para eventos especiales como para el día a día.

Su propuesta estética ha conquistado a figuras como la reina Letizia (53), Eugenia Martínez de Irujo (56), Tamara Falcó (43) y Kelly Rutherford (56), entre otras.

Más allá de la moda, Philippa 1970 representa una filosofía de vida: la búsqueda de belleza, autenticidad y conexión con lo artesanal.