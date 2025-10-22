Rocío Osorno propone un 'look' diferente y elegante del que todas las invitadas de otoño se enamorarán

Rocío Osorno (37 años) vuelve un día más a los titulares de este país. Ha sido por uno de sus looks más elegantes, uno de los últimos que ha compartido en sus redes sociales y con el que ha conquistado a todas las expertas. Muchas ya necesitan ser la invitada perfecta con esta versión del mejor look de su nueva colección.

Si por algo se caracteriza la influencer es por su buen gusto al vestir. Sin embargo, una vez más, ha compartido su nueva colección en redes sociales, tal y como siempre lo hace, anunciando a sus seguidores pequeñas piezas que componen una colección entera.

En esta ocasión, la sevillana, que se encuentra a punto de abrir su primera tienda en su ciudad natal, ha mostrado con gran entusiasmo un look que ya se postula como el que querrán fichar todas las invitadas de otoño. Se trata de un look en color granate de Rocío Osorno Studio que todas las expertas desean en su armario.

Se trata de un look compuesto por tres piezas que son la clave de esta colección. Amarante se llama esta parte de la temporada y está marcada por un top, pantalón y capa a modo de chaqueta que da sentido a este estilismo.

Rocío Osorno con un look de su propia firma. Rocío Osorno Studio

El pantalón es de corte recto, muy versátil, y se puede convertir en un pantalón bombacho añadiéndole los detalles de lazos en el bajo. Además, está confeccionado en tejido de guipur con detalle de hojas, forrado dejando transparencias en las piernas. Esto lo combina con un top asimétrico con cuello halter acabado en pañuelo largo, confeccionado en gasa y forrado completamente para darle un movimiento único al look.

Por otro lado, una de las piezas principales del look es una chaqueta-capa fluida, confeccionada en tejido de crepé y adornada con vistas de gasa al tono. Tiene manga larga y hombreras incorporadas, lo que le da estructura a un estilismo que llama la atención por su color granate. Sin duda, un look con el que todas las expertas en moda están dispuestas a lucir en bodas de otoño e invierno.

El coste total del look es de 490 euros y pertenece a la firma de la propia influencer. Un estilismo de tres piezas que podría convertirse en el mejor de la temporada. Se puede combinar con sandalias plateadas y joyas a tono para dar un toque de luz a un conjunto que pretende ser objeto de deseo entre todas las mujeres que mejor visten.