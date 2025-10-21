Virginia Troconis te enseña a vestir cómoda y 'chic' con este conjunto de Sandro Paris

Virginia Troconis (45 años) ha vuelto a demostrar que vestir cómoda y chic es posible. Solo hace falta elegir las piezas correctas y combinarlas con los complementos adecuados.

La venezolana se ha mostrado en sus redes sociales, en medio de un plan de relax, con un estilismo tan elegante como cómodo. El look está compuesto por una camisa tipo chaqueta cropped de corte cuadrado y un pantalón palazzo en negro. Ambos con un patrón de círculos metálicos que aportan relieve y movimiento visual.

Este tipo de diseño, que combina sobriedad cromática con detalles gráficos, refleja uno de los sellos más reconocibles de Sandro: su habilidad para equilibrar lo clásico y lo contemporáneo.

La chaqueta presenta una estructura ligera, con mangas amplias y caída recta, lo que le da un aire moderno y ligeramente masculino. A día de hoy, en la web, solo está disponible en la talla 0 por 295 euros.

El pantalón, de cintura alta y pierna ancha, completa el conjunto con una silueta fluida y elegante. Se vende por separado y actualmente, al menos en la tienda online de Sandro Paris, está fuera de stock.

Aunque ambas piezas pueden combinarse con otro tipo de prendas, consiguiendo así diferentes estilismos, es un must llevarlo como total look, tal y como ha hecho la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57). En conjunto, las prendas logran un efecto visual que estiliza sin marcar, y que se adapta con naturalidad tanto a entornos urbanos como a espacios más relajados.

Virginia Troconis ha combinado el outfit con accesorios sobrios que no restan protagonismo al look. Por un lado, un bolso negro de piel con cadena metálica cruzada, que tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, pertenece a la colección de Camila Canabal. Así, mantiene la coherencia cromática del conjunto.

La venezolana rompe con el monocolor con unos zapatos tipo mules tejidos, que aportan textura al estilismo. El resultado es un equilibrio preciso entre sobriedad, modernidad y naturalidad. Las gafas de sol y unas joyas sencillas completan el look, añadiendo un punto sofisticado.

En definitiva, es un estilismo que apuesta por el chic relajado, muy presente en las firmas francesas como Sandro Paris.

Se trata de vestir bien sin dejar a un lado la comodidad. Un outfit que encajaba a la perfección con el plan que llevaba a cabo Virginia Troconis. "Dar sin esperar nada a cambio y hablo de amor, paz, buena energía, empatía, respeto. Menos expectativas y más paz", ha escrito la influencer como descripción del post.