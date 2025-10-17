NoNiNá recupera el espíritu college en una colección que busca la comodidad sin renunciar al estilo

El estilo college vuelve con fuerza. Anna Padilla (28 años) y su madre, Paz Padilla (56), acaban de presentar The New Preppy, una colección que mezcla el encanto nostálgico de los 90 con la frescura del presente.

Prendas pensadas para mujeres que visten con actitud, que buscan comodidad sin renunciar al estilo y que saben que lo clásico también puede ser tendencia.

NoNiNá da así la bienvenida al invierno con una propuesta cápsula inspirada en la moda universitaria estadounidense. The New Preppy recupera el espíritu de los uniformes deportivos y la estética vintage de los campus, reinterpretándolos con cortes modernos, tejidos de alta calidad y un aire desenfadado pero elegante.

Anna Padilla luciendo conjunto de nueva colección.

El resultado: piezas versátiles que funcionan tanto en el día a día como en los looks más urbanos.

Entre los best sellers de esta colección destaca un conjunto de sudadera y pantalón en color burdeos. Se trata de la sudadera Martina, que combina el aire clásico del cuello polo con la calidez de un interior perchado ultrasuave. Es perfecta para acompañar a su dueña en sus rutinas, paseos o escapadas de fin de semana, manteniendo siempre ese equilibrio entre comodidad y estilo.

La sudadera se puede combinar a juego con el pantalón Mia. Este pantalón lleva un tejido perchado por dentro que abriga sin pesar, con un diseño de líneas limpias y corte relajado. El precio de la sudadera es de 54,90 euros y del pantalón 45.

La sudadera Paloma es otra de las imprescindibles de esta colección. Está confeccionada en 100% algodón y es de corte oversized. Es el básico que nunca falla. Está disponible en dos colores, siendo la verde la favorita de la redacción de EL ESTILO de EL ESPAÑOL. El otro modelo es en color blanco.

En esta primera nueva colección también se pueden encontrar camisetas, tanto de tirantes como de manga larga. Estas últimas con un estilo muy marinero, que refleja el espíritu de la marca.

Prendas de la primera parte de la nueva colección.

Todas las prendas ya están disponibles en la web de la marca de ropa.

La firma adelanta que nuevos lanzamientos completarán la colección en las próximas semanas.

Sobre NoNiNá:

NoNiNá es una firma española creada por Paz Padilla y su hija Anna. Madre e hija, con estilos distintos pero un mismo propósito: poner corazón, alegría y autenticidad en todo lo que hacen. Nacida en Cádiz, la marca refleja la esencia de su tierra —su cultura, su carácter vibrante y su amor por lo genuino— con la intención de compartir un trocito de ese paraíso con cada cliente.

Sus colecciones combinan el encanto del estilo clásico con una visión moderna, fresca y cercana. Cada prenda está pensada para una mujer real, espontánea y con personalidad; una mujer que valora la comodidad, la versatilidad y los pequeños detalles. NoNiNá es más que moda: es una forma de sentir y celebrar la vida.