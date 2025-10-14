María García de Jaime enamora a sus seguidores con un exclusivo bolso de Louis Vuitton valorado en 2.500 euros

María García de Jaime en una imagen de sus redes sociales. Gtres

María García de Jaime (29 años), referente indiscutible del estilo effortless chic, ha compartido en su último post de Instagram un look que ha captado todas las miradas, no sólo por su elegancia, sino por el complemento estrella que lo acompaña: el bolso Again de Louis Vuitton.

Con un valor de 2.500 euros, esta pieza no es solo un accesorio, sino una declaración de intenciones que confirma el gusto exquisito de María por el lujo discreto y atemporal.

El bolso Again, presentado originalmente en 2010, regresa ahora con una reinterpretación más flexible y refinada del icónico modelo Artsy.

Confeccionado en la clásica lona Monogram de la Maison francesa, destaca por su asa trenzada a mano, una etiqueta personalizable y un interior sorprendentemente espacioso, ideal incluso para llevar un portátil.

Además, incorpora múltiples bolsillos interiores y un mosquetón dorado pensado para colgantes o llaveros, lo que lo convierte en una pieza tan funcional como sofisticada.

El bolso de Louis Vuitton que ha lucido María García de Jaime.

En el estilismo de María, el bolso se convierte en el punto focal, aportando textura, estructura y ese inconfundible aire de savoir-faire parisino.

Fiel a su estilo, María ha combinado el bolso con un conjunto neutro de líneas depuradas, dejando que el accesorio hable por sí solo. Su capacidad para equilibrar prendas asequibles con piezas de alta gama es una de las claves de su éxito como prescriptora de moda.

No es la primera vez que apuesta por Louis Vuitton, firma de la que es embajadora oficiosa desde hace años, pero esta elección en particular ha resonado con fuerza entre sus seguidoras, que no han tardado en comentar el post con mensajes como "¡Necesito ese bolso!".

Con esta publicación, María García de Jaime reafirma su posición como una de las influencers más influyentes del panorama español y demuestra que el lujo no tiene por qué ser ostentoso.

En sus manos, el bolso Again de Louis Vuitton se convierte en un símbolo de estilo consciente, donde la calidad, la artesanía y la funcionalidad se dan la mano. Una lección de moda que, como siempre, María ofrece sin estridencias, pero con una elegancia que deja huella.