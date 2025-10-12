Corre a Zara para hacerte con el nuevo conjunto gris de Rocío Osorno que todas sus seguidoras quieren copiar

Un conjunto es siempre un acierto. Nadie puede poner en duda que apostar todo a un dos piezas es sinónimo de éxito. Y es que, además de por su comodidad, este tipo de prendas de ropa destacan por sus posibles combinaciones.

Los dos piezas son válidos para un sinfín de eventos. Ya sea para ir a la oficina o acudir a un compromiso de renombre, toda persona que se precie debe tener en su armario un conjunto que le sirva para sacarle de cualquier apuro.

Rocío Osorno (37 años), una vez más, ha compartido en su perfil de Instagram diferentes alternativas para el recién llegado otoño. Hasta cuatro tipos de estilismos ha sacado a relucir la andaluza en su red social, aunque uno ha sido el que se ha llevado todas las miradas.

"¿De dónde es el conjunto gris del primer vídeo?" es uno de los comentarios más repetidos en el post de Instagram de la diseñadora. Así, Rocío no ha dudado en desvelar los detalles del dos piezas por el que se ha decantado.

El conjunto de Osorno está disponible actualmente en la página web de Zara así como en tiendas físicas de la firma por excelencia de Inditex. Está formado por una chaqueta y un pantalón tipo legging.

La prenda superior destaca por el cuello alto que presenta así como su manga larga ajustada. Además, no es asunto baladí mencionar que cuenta con un cierre frontal con botones, por lo que también es posible llevarla abierta. Tiene un precio de 22,95 euros y se encuentra entre las tallas S y L.

Conjunto Gris Antracita Zara|5070/457/807

El pantalón tipo legging sigue la misma línea que la chaqueta. En este estilismo, cabe apuntar, Rocío Osorno ha premiado el tallaje ajustado. El modelo, entre otros aspectos, destaca por su corte alto. También incluye un cinturón con él, un accesorio que aporta personalidad y elegancia al look. ¿Su precio? Está disponible por 22,95 euros.

La diseñadora ha querido hacer alarde de su exquisito gusto por la moda y ha querido ir un paso más allá en el outfit. Así, ha añadido al look unas botas de caña alta en color negro. Una opción acertada, aunque también es posible combinar el dos piezas con unas bambas.

En cuanto a los accesorios, ha optado por un bolso de mano en color marrón chocolate, uno de los tonos tendencia de la temporada. Para todas aquellas personas más frioleras, Osorno ha aconsejado combinar una chaqueta vaquera oversize con el look.