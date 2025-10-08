Violeta Mangriñán encuentra en una firma francesa el vestido de cuadros más original de la temporada: arrasa en la web

Los vestidos son sin lugar a dudas una de las prendas fundamentales en el armario de muchas mujeres. Sus diversos diseños, estampados y tejidos hacen de ellos un tipo de prenda de lo más versátil.

Recién iniciada la temporada otoñal, son muchas las que necesitan renovar sus vestidos. Así, el papel de las influencers cobra aún más importancia. Y es que son las creadoras de contenido las encargadas de compartir a través de sus redes sociales sus apuestas de cara a la nueva época.

El estampado de cuadros nunca pasa de moda. Temporada tras temporada se posiciona como uno de los diseños más aclamados por las mujeres. No importa la edad. Una prenda que presente este tipo de formato se convierte automáticamente en un absoluto must en el armario.

Violeta Mangriñán (31 años) ha sido una de las últimas en caer sucumbida a los encantos del estampado de cuadros. En concreto, la creadora de contenido ha escogido un modelo de lo más peculiar y que forma parte de la nueva colección de la prestigiosa firma Maje Paris.

Violeta Mangriñán, en un 'story' de Instagram.

El vestido por el que se ha decantado la creadora de contenido valenciana destaca, entre otros aspectos, por su diseño de cuadros azules. Además, se diferencia de cualquier otro modelo que se le pueda asemejar gracias a su corte.

El mono de algodón elástico revela un estampado de cuadros con strass brillantes y un bolsillo de parche en el pecho con bordado Maje en relieve. Presenta, además, un doble cuello contrastado y desmontable y mangas largas con puños abotonados.

Toda aquella que desee hacerse con el mismo modelo que ha lucido Violeta podrá hacerlo entre las tallas 34 y 42 por un precio de 295 euros. No obstante, lo cierto es que la mayor parte de ellas han colgado ya el cartel de sold out, presentándose así como un absoluto reclamo.

La firma Maje Paris recomienda desde su página web llevar la prenda de ropa con cinturones de cuero o joyas refinadas. En el caso de Mangriñán, ella no ha optado por añadir accesorio alguno, dando todo el protagonismo al vestido de cuadros azules.

Eso sí, ha querido darle el broche de oro a su estilismo con su toque más personal. La creadora de Maison Matcha ha portado unas gafas de sol en color negro. Una vez más, Violeta Mangriñán ha demostrado su férrea pasión por este tipo de complementos.