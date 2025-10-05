Así es el bolso de María Pombo que se ha convertido en el accesorio perfecto para viajar

La Semana de la Moda de París está dejando unos looks impecables por parte de las celebrities y famosas nacionales e internacionales. Es el caso de Victoria Federica (25 años) o Alba Díaz (25). Sin embargo, una que no ha pasado desapercibida y que no ha querido perderse este evento ha sido María Pombo (30), quien ha compartido en sus redes que ha viajado a la Ciudad de la Luz.

Exenta de polémicas, la influencer siempre está en el foco de la prensa nacional, ya sea por hablar de su relación con la lectura o por la amistad de su marido, Pablo Castellano (37), con el actor Fernando Tejero (60). Lo cierto es que siempre se mantiene en la cresta de la ola cuando se trata de controversias.

En esta ocasión, su nombre no se traslada a un titular por convertirse en una de las mujeres más comentadas de los últimos meses, sino por el look de aeropuerto con el que ha sorprendido en redes sociales. Embarazada, con un top y unos leggins, ya se ha convertido en protagonista. Eso sí, si hay algo que llama la atención de este estilismo, son los complementos: el bolso es la clave.

María Pombo con un look de aeropuerto perfecto para París. Instagram

Un diseño de la firma Mauska en color arena ha captado la atención de las expertas. Se trata del modelo Pereira en versión maxi, confeccionado con una exquisita mezcla de piel y ante, que crea un atractivo contraste de texturas. Su silueta holgada añade un toque informal a cualquier look, mientras que su diseño mantiene un aire sofisticado.

Está concebido con un amplio espacio, incluso para un ordenador portátil. De hecho, cuenta con un cierre interior de piel con imán y un bolsillo con cremallera para mayor seguridad, lo que permite almacenar dispositivos, carteras y demás imprescindibles.

Bolso Pereira en color arena. Mauska

Es un diseño que puede lucirse cómodamente al hombro con su asa corta o llevarse con la correa larga ajustable, tanto al hombro como cruzado. Además, lo más llamativo de esta marca es que, con la adquisición de esta pieza, obsequian con un bonito charm que puede usarse como llavero, permitiendo llevar la firma en dos lugares diferentes.

El precio de esta pieza es de 470 euros, ya que está confeccionada a mano en talleres de Ubrique por maestros artesanos españoles. Ese plus de calidad y exclusividad convierte este bolso en único y, de esta manera, María Pombo demuestra una vez más que la moda española trasciende fronteras. En París, este diseño no solo podría triunfar, sino brillar más que nunca.