¿Quién dijo que las bermudas eran una prenda masculina? Susana Molina combina este modelo ideal con una 'blazer'

Susana Molina (35 años) está exprimiendo este 2025 al máximo. El pasado mes de junio, la ganadora de Gran Hermano 14 celebró su boda con Guillermo Valle (35) tras más de un lustro de relación. Un acontecimiento de renombre que congregó a numerosos rostros reconocidos de las redes sociales.

Unas semanas después, la influencer encaró un nuevo cambio en su vida. A comienzos de verano, Susana optó por cortarse el pelo, dando paso a un long cut. La murciana, así, demostró que está al tanto de todas las tendencias del mundo beauty.

Si hay algo que debe ser premiado en el caso de Molina es su exquisito gusto por la moda. En el caso de Susana, destacan los estilismos cómodos y relajados. Así lo ha demostrado recientemente, compartiendo un look que promete servir de inspiración a muchas esta temporada.

Dicen las expertas en moda que una buena blazer no puede faltar en el armario de una mujer durante la época otoñal. Susana, en su caso, se ha decantado por un modelo negro oversize. Tanto el corte de la prenda como el color hacen de la pieza un must absoluto.

Otro de los puntos fuertes de esta temporada son las bermudas. Este tipo de prendas -que durante años ha sido vinculada únicamente a los hombres- se presenta como un acierto rotundo. Son numerosas las firmas de ropa que ofrecen estos pantalones en diversos diseños y estampados.

Fiel amante de Inditex, Susana Molina se ha desplazado hasta Zara para hacerse con unas bermudas pinzas en color amarillo pastel. Se trata de un pantalón de tiro alto con bolsillos delanteros que presenta un cierre frontal con cremallera. ¿Su precio? Es posible hacerse con ellas por 27,95 euros en la página web así como en tiendas físicas.

Los complementos y el calzado pueden elevar cualquier look. Molina ha demostrado tener esto más que grabado a fuego y ha combinado sus llamativas prendas de ropa con unas botas de caña alta en color negro.

A pesar de que no ha desvelado a qué firma pertenecen las botas, lo cierto es que existe un modelo muy similar al que ha lucido la influencer en Stradivarius. En concreto, tienen un precio de 49,95 euros.

El toque final del look, cabe mencionar, lo han aportado los accesorios. Susana ha escogido unas gafas de sol negras, aunque el premio se lo ha llevado el bolso que ha lucido. La murciana ha optado por el modelo Le Cagole de Balenciaga.