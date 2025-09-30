Conviértete en la invitada mejor vestida de la temporada con este conjunto de Marta Pombo

Este pasado sábado, 27 de septiembre, Marta Pombo (33 años) estuvo de boda. Tal y como ha relatado en sus stories de Instagram, donde atesora un millón de seguidores, acudió con su marido, Luis Zamalloa, al enlace de unos buenos amigos, que tuvo lugar en Bilbao.

Para la ocasión, la creadora de contenido se decantó por un original conjunto de dos piezas que ahora sirve de inspiración entre aquellas followers que tengan en su agenda un evento de tal categoría.

La mediana de las hermanas Pombo eligió un estilismo de Mattui, firma referente entre las invitadas. Marta, concretamente, se decantó por el conjunto 'Cabernet', formado por una falda y un top en color burdeos y confeccionado en tejido lúrex. Un hilo metálico con el que consiguió brillar entre el resto de invitadas.

Respecto al color, recordar que es un tono versátil y un must de la temporada. No es tan cálido como un terracota, pero tampoco tan severo como un negro estricto. Además, se adapta bien a distintos tipos de piel y puede combinarse con accesorios dorados o plateados. La marca, no obstante, también lo ha diseñado en verde botella, otro clásico de los meses de entretiempo.

El conjunto está formado por un top tipo cropped con hombreras de tres centímetros y lágrima con botón en espalda, que incluye una camiseta de tul a tono para hacer frente a las bajas temperaturas del otoño. Respecto a la falda, es un diseño tubo de corte midi con cierre de cremallera a tono y oculta en costura de centro espalda.

Marta Pombo luciendo el conjunto 'Cabernet'. Instagram

Las prendas se venden por separado y pueden combinarse con otro tipo de piezas. No obstante, es un must lucirlo como conjunto, tal y como ha hecho Marta Pombo. El top tiene un precio de 139 euros, mientras que la falda está valorada en 109 euros. El total, así, se sitúa en 248 euros.

Marta Pombo combinó el conjunto con unas sandalias elegantes, a tono con el outfit y de tacón medio-alto. Como bolso, un modelo mini en negro que rompió con el monocolor. En cuanto a las joyas, delicados pendientes y un anillo en plateado que no robaron protagonismo al conjunto.

La influencer dio el toque final con el beauty look. Como peinado, un estilismo sencillo, con la melena suelta y lisa. Respecto al maquillaje -hecho por ella misma, tal y como ha comentado en sus redes sociales-, se inclinó por una piel luminosa, ojos suaves en rosa y labios a tono.