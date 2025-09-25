Gemma Pinto disfruta de sus vacaciones en Japón junto a Marc Márquez con este 'total look' de Loewe

Gemma Pinto (28 años) se ha trasladado hasta Japón junto a su pareja, el deportista Marc Márquez (32). La dupla, en concreto, ha dado comienzo a sus vacaciones en la ciudad de Tokyo.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Pinto y Márquez han ido revelando algunos detalles de su escapada al país asiático. Así, no han dudado en revelar el hotel que han escogido o la comida que han degustado.

Tampoco ha faltado la dosis de estilo que acostumbra habitualmente Gemma. La creadora de contenido es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda a día de hoy y sus looks son la férrea prueba de ello.

La influencer ha confiado para sus primeros días en Tokyo en la prestigiosa firma de Loewe. En esta línea, Gemma Pinto ha compartido un post en Instagram enfundada en un total look de lo más ideal que forma parte de la nueva colección de la marca.

Una cazadora de ante es siempre un must en el armario. Más aún ahora que ha llegado el otoño y las temperaturas son cada vez más bajas. Pinto lo ha tenido en cuenta y se ha hecho con una chaqueta de piel de cabra ligera en color verde con parte delantera fruncida y detalle de cinturón en piel en contraste.

La prenda se encuentra actualmente disponible en la página web de Loewe así como en tiendas físicas. ¿Su precio? Es posible hacerse con la cazadora de ante por 4.900 euros entre las tallas 32 y 44. Además, el mismo modelo está en un tono ocre.

El ante es un acierto absoluto en la presente época otoñal. También lo es la seda. Así, cualquier prenda con este tejido se convierte en un must a tener en el armario durante estos meses.

Gemma, en esta línea, ha combinado la cazadora de ante verde con una falda en gabardina de algodón y seda ligera con parte delantera plisada y cordón de ajuste inspirado en el Flamenco. Una prenda de ropa disponible en Loewe por 1.200 euros.

Dicen que no hay dos sin tres. Y es que la novia de Marc Márquez no ha dudado en combinar ambas prendas con un calzado top esta temporada. Se trata nada más y nada menos que de unos mocasines en color marrón chocolate. En este caso, ha confiado en la firma Alohas, cuya sede central se encuentra en Barcelona.