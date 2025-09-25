La blazer 'oversize' y de estilo masculino que Bea Gimeno no piensa quitarse este otoño

Bea Gimeno (29 años) confirma, una vez más, que vestir bien no tiene que ver con la ostentación, sino con la capacidad de reinterpretar clásicos atemporales con un estilo único. Lo hace con una nueva blazer, que forma parte de la recién estrenada colección de Redondo Brand con la influencer María Fernández-Rubíes.

"No me la pienso quitar", ha confesado Bea Gimeno en sus redes sociales, dejando entrever que la prenda será un must en sus looks de otoño.

La influencer ha lucido el modelo Sinéad II, una americana oversize y de estilo masculino que se adapta perfectamente a su línea estilística, en la que predominan las prendas de relax y de corte cómodo.

La americana tiene un doble cruce delantero con botones personalizados, bolsillos de tapa y cartera de pecho. Su elemento más destacado es la forma de la solapa, en punta de lanza.

Está realizada en una lana fría gris de gran suavidad al tacto y va enteramente forrada, con un forro a contraste en color negro. Así, no solo pretende ser un básico del otoño. También es una prenda perfecta para llevar durante el invierno.

Bea Gimeno con la nueva blazer de Redondo Brand. Instagram

El modelo se presenta como un nuevo imprescindible de la temporada gracias a su patrón relajado pero estructurado, que potencia el concepto de oversized tailoring sin perder feminidad. "El fitting perfecto", ha comentado Bea Gimeno respecto a este diseño que cae con precisión sobre los hombros, aportando un aire sofisticado que funciona tanto para un look de oficina como para una cena más cosmopolita.

El tono gris antracita se erige como un acierto absoluto. Neutral y atemporal, ofrece infinitas combinaciones estilísticas y se adapta con facilidad a distintos escenarios: desde un look working girl acompañado de mocasines, hasta un outfit nocturno con tacones y labios rojos.

La marca la ha confeccionado desde la talla S hasta la L y tiene un precio de 229 euros. Es una pieza de inversión, diseñada para convertirse en el centro de un armario cápsula versátil y duradero.

Bea Gimeno, quien atraviesa la recta final de su primer embarazo, la ha combinado con una camiseta básica blanca y accesorios discretos -un anillo ancho y un colgante delicado- que refuerzan el equilibrio del conjunto. Le ha dado el toque final al outfit con un bolso de mano negro y con apliques metálicos, que introduce un aire festivo