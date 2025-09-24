La nueva colección de María Fernández-Rubíes y Redondo Brand tiene la chaqueta que ha enamorado a María Pombo

María Fernández-Rubíes (34 años) está de enhorabuena. La influencer acaba de lanzar al mercado su nueva colección de ropa de la mano de la firma española Redondo Brand. Una colaboración que, tal y como ellos mismos han desvelado, premia "el poder femenino y la sofisticación sin esfuerzo".

Una grata realidad a nivel profesional la que ha encarado Frubies -como se hace llamar en redes- recientemente. Así, la diseñadora no ha dudado en dar paso recientemente a una cena con amigas para celebrar el lanzamiento de la colección.

Bea Gimeno (29) y María Pombo (31) son algunas de las compañeras de profesión de María Frubies que han arropado públicamente a la influencer. De hecho, esta última ha acaparado los focos con motivo del estilismo que ha lucido.

La pequeña de las Pombo ha escogido para su reunión con amigas una cazadora de la nueva colección de Redondo Brand con Frubies. En concreto, se ha decantado por el modelo Alanis. Se trata de una cazadora corta de polipiel ideal para llevar cruzada. Y es que presenta un botón interior que permite anudar la prenda con un cinturón.

María Pombo, con la cazadora de María Fernández-Rubíes x Redondo Brand.

Uno de los detalles más destacados de la prenda es el cuello con grandes solapas en pico y una capa en el frontal derecho estilo gabardina. En los puños, cabe apuntar, tiene una cinta con hebilla, lo que permite ajustar la manga.

La prenda que ha lucido María Pombo se encuentra enteramente reforzada para mayor confort. En esta línea, está realizada en suave polipiel en un color gris azulado.

Hasta en tres distintas tallas es posible hacerse con la cazadora Alanis de Redondo Brand. Así, todo aquel que lo desee podrá comprarla en su página web entre la S y la L. ¿Su precio? Es posible hacerse con ella por 149 euros.

La prominente tripita que presenta Pombo en plena recta final de su embarazo ha influido a la hora de escoger el resto de prendas del estilismo. En esta ocasión, se ha hecho con un top gris que ha dejado al descubierto buena parte de su cuerpo. Por otro lado, ha añadido unos pantalones anchos en color blanco roto que combinan a la perfección con la chaqueta.

El toque final del look de María lo ha aportado el glamouroso bolso por el que se ha decantado. La creadora de contenido, así, ha lucido el modelo Gucci Jackie 1961 en rosa pastel y de tamaño mediano. Una pieza cuyo valor se sitúa por encima de los 3.000 euros.