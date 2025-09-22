Nuria Roca apuesta por un dos piezas 'denim' perfecto para ir a la oficina: los detalles del 'look'

Nuria Roca (53 años) está a la moda. La moda denim se convierte en la protagonista del último look de la colaboradora de televisión, que, para una de sus citas televisivas junto a Pablo Motos (50), ha elegido este tejido que tantos años lleva siendo tendencia en cualquier temporada.

Cada semana, el estilo de Roca es tema de conversación, y es que nunca deja indiferente con sus elecciones de moda, y eso es por algo. Si algo tiene la presentadora es que sus looks se caracterizan por la comodidad de las prendas.

Cuando la televisión es el escenario, hay que tener en cuenta todo: el ambiente, la temperatura y, sobre todo, la forma que tienen las prendas de dejar huella en la pantalla. En este caso, este look de Nuria Roca confirma la regla: el denim marca y marcará tendencia siempre, allá donde vaya.

Se trata de un dos piezas en tejido denim: una camisa corta de efecto lavado y forma recta, que cuenta con cuello de camisa y manga corta muy armada, lo que aporta una estructura perfecta a la silueta y marca la diferencia. Además, su cierre es sofisticado, con botones en color bronce y bolsillos con parche a modo decorativo.

También cuenta con tapetas en la zona superior de los hombros, donde están incorporados los botones, y pequeñas aberturas laterales que le dan a la prenda un aire mucho más moderno y sofisticado. Tiene un coste de 225 euros y forma parte de la nueva colección de Sandro París.

Esta misma prenda la ha combinado con unos pantalones vaqueros de corte alto, de la misma firma, a modo de conjunto. Una pieza de corte recto, talle alto y pierna ancha, que crea una silueta de lo más ideal, estiliza y alarga las piernas. Además, este es uno de los acabados más buscados para esta nueva temporada.

El estilismo lo ha completado con unos botines de la firma Gia Borghini, que ya es una de las marcas más demandadas por muchas expertas, gracias a su diseño sofisticado y cómodo, sobre todo en piezas atemporales.

Nuria Roca sabe perfectamente que sus looks son de lo más comentado cada semana, y esta tendencia siempre es un acierto. La colaboradora de televisión, en pocos años, se ha convertido en un icono televisivo y, desde su cuenta de moda, Los Tacones de Olivia, muestra todos sus looks para que sus seguidoras y las expertas en moda puedan fichar cada uno de sus estilismos y copiarlos.