Violeta Mangriñán se apunta a la tendencia de los maxibolsos con este modelo 'denim'

Violeta Mangriñán (32 años) vuelve a situarse en el radar de la moda con un estilismo que ha dado mucho que hablar. La influencer acudió al desfile de Desigual en Barcelona con un look íntegramente en denim que resaltaba su personalidad fresca y sofisticada.

Esta elección la convirtió en una de las más comentadas del evento, no solo por el mono con efecto vaquero que eligió, sino porque demostró que su pasión por la moda está por encima de todo. Además, logró poner en primer plano uno de los accesorios más llamativos de su look, que ha generado gran expectación.

Llamado a convertirse en uno de los elementos básicos de los estilismos de otoño, se trata de un maxibolso de la firma Desigual, valorado en 149 euros, que ya es objeto de deseo para muchas expertas, especialmente las más arriesgadas.

Violeta Mangriñán con un bolso de Desigual. Instagram

La pieza está confeccionada en tejido denim con efecto desgastado y destaca por su diseño multiposicional, que permite llevarlo como clutch o como bolso de hombro. Este detalle lo convierte en un aliado versátil para quienes buscan combinar comodidad y estilo sin esfuerzo.

Además, el bolso cuenta con un bolsillo exterior con cremallera, compartimentos interiores y un cierre seguro, logrando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética. Este accesorio de la firma española devuelve a los looks ese estilo desenfadado que caracteriza a la marca, pero con un toque chic que lo adapta al estilo urbano, haciéndolo natural y perfecto.

Violeta lo lució de manera espontánea, sosteniéndolo entre sus brazos mientras posaba bajo la luz dorada del atardecer barcelonés. La textura del denim, con sus matices desgastados, aporta personalidad a un accesorio que, aunque parece sencillo, puede elevar cualquier conjunto.

Bolso denim multiposición Botter. Desigual

Para acompañar este complemento, Mangriñán apostó por un mono vaquero entallado que resaltaba su silueta y añadía un aire sofisticado al clásico tejido. La elección demuestra que el denim, lejos de ser un material casual, puede adquirir matices elegantes.

El desfile de Desigual en Barcelona fue el escenario perfecto para que la influencer presentara esta propuesta. Rodeada de rostros conocidos y amantes de la moda, Mangriñán supo captar la atención con un estilismo atemporal que ha generado comentarios diversos en redes sociales. Sin embargo, el bolso, con su precio accesible y diseño innovador, se posiciona como una inversión más que atractiva para las expertas en moda que saben arriesgar.