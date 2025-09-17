El último fichaje de Rocío Osorno es la envidia de las expertas de moda: un top verde oliva, original y muy 'chic'

Rocío Osorno (37 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana se ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas de los últimos días, y es que su último look ha conquistado a miles de seguidores. El culpable ha sido un top que se ha convertido en objeto de deseo para muchas mujeres expertas en moda.

La influencer ha pasado un verano lleno de planes con sus hijos: playa, piscina e incluso ratos en cada rincón de su nueva casa. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que regresara a la esfera pública con un look tan arriesgado como bonito.

Si por algo se caracteriza Rocío Osorno es por descubrir piezas capaces de hacer que cualquier outfit destaque y se convierta en uno de los más comentados. En esta ocasión, la prenda que ha acaparado todas las miradas ha sido un top de Asos, perfecto para combinar con pantalones altos en cualquier evento nocturno.

Rocío Osorno con un top verde oliva de Asos. Instagram

Con la llegada de septiembre, vuelven los eventos y, con ellos, los looks de Rocío Osorno. La influencer, que rara vez falla con sus estilismos, ha elegido un diseño de Asos para una de sus últimas apariciones públicas. Se trata de un top esculpido con escote asimétrico, plisado a gran escala y estilo palabra de honor, que deja entrever la clavícula y lo hace sexy a la par que elegante.

Este diseño, confeccionado en color verde oliva, incluye un cierre de cremallera en la espalda que lo ajusta a la cintura, realzando su corte elegante y sofisticado. Además, su efecto corsé lo convierte en una pieza ideal que muchas mujeres querrán en su armario.

Top verde oliva estructurado con escote palabra de honor de ARRANGE. ASOS

La silueta de esta prenda es moderna y está realizada con tejidos de primera calidad. Está disponible en Asos y pertenece a la cápsula de la firma Arrange, una marca londinense especializada en prendas para mujeres y dirigida por mujeres.

Rocío Osorno ha combinado este corsé, valorado en 108,99 euros, con unos pantalones altos y bombachos de Zara, que aportan un toque elegante y chic al look. Así, lo que podría parecer un conjunto de calle se transforma en un estilismo nocturno que muchas expertas desearían lucir para su regreso a los eventos públicos. Una vez más, Osorno demuestra que la elegancia es parte inseparable de su sello personal.