Los mocasines que tiene Vicky Martín Berrocal serán tendencia este otoño: de Zara y por menos de 30 euros

Los mocasines han vuelto pisando fuerte esta temporada. A escasos días de dar la bienvenida a la época otoñal, son numerosas las firmas de ropa que ofrecen en su catálogo este tipo de calzado en diversos diseños y materiales.

Su comodidad y amplia posibilidad de combinación con variadas prendas hacen de los mocasines un absoluto must en el armario de cualquiera. Precisamente así le ha ocurrido recientemente a Vicky Martín Berrocal (52 años).

La diseñadora ha confesado a sus miles de seguidores en redes sociales que llevaba un largo tiempo buscando sus mocasines perfectos. Ahora, tal y como ella misma ha desvelado, ha encontrado un modelo ideal para el día a día.

La expareja de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) ha confiado en Zara para lucir sus nuevos mocasines. En concreto, Martín Berrocal ha escogido un zapato plano que destaca, entre otros aspectos, por su detalle de antifaz y el copete subido.

Vicky Martín Berrocal, en un 'story' de Instagram.

Los mocasines de Vicky cuentan también con un fruncido en la parte delantera. En cuanto a su altura, presentan una plataforma inferior a los tres centímetros, lo que hace de este modelo un absoluto must have en el armario de todas de cara a esta temporada otoñal.

Más allá de la comodidad que desprenden y el hecho de que estén diseñados en color negro, los mocasines de Vicky Berrocal tienen un precio que hará que nadie se resista a ellos. Y es que es posible hacerse con el modelo que la diseñadora ha lucido en sus redes sociales por un precio de 29,95 euros en la página web de Zara así como en diversas tiendas físicas de la firma.

Muchas son las personas que vinculan los mocasines a un estilo masculino. De ahí que buena parte de las mujeres que los visten combinen este calzado con prendas más femeninas. La andaluza, por su parte, ha demostrado ser fiel a su personalidad una vez más.

En esta línea, se ha decantado la madre de Alba Díaz (25) por una camisa básica blanca tipo oversize. En su caso, se ha recogido las mangas de la prenda para darle un toque más femenino.

Unos pantalones vaqueros tipo capri han sido otra de las apuestas de la diseñadora. Un modelo oscuro y ancho al que ha dado su toque doblando el bajo final. No ha optado Vicky por añadir complemento y accesorio alguno a su estilismo.