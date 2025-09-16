Laura Matamoros tiene el bolso que se va a convertir en tendencia esta temporada

Laura Matamoros (32 años), como la mayoría de los mortales, ha vuelto a la rutina. La influencer, que ha disfrutado de un verano lleno de planes, ha retomado su día a día en Madrid donde los protagonistas son sus hijos, el deporte y sus compromisos profesionales.

Para sus largas jornadas, la prescriptora de moda siempre se decanta por looks todoterreno que le permitan cumplir con todas sus obligaciones sintiéndose cómoda. Eso sí, siempre siguiendo las tendencias del momento e intentando estar a la última.

Uno de los últimos estilismos que ha compartido en su cuenta de Instagram refleja totalmente esta filosofía. Y es que Matamoros ha lucido un estilismo muy versátil, repleto de básicos que ha elevado con un complemento muy llamativo. Promete convertirse en el bolso de la temporada.

Laura Matamoros luce bolso de Mauska. Instagram

La hija de Kiko Matamoros (68) ha posado en el espejo de su casa con un pantalón animal print, camiseta blanca y sandalias planas negras de tachuelas. Sin embargo, lo que ha convertido en diferente su look es su bolso.

Para completar el outfit ha elegido uno de los accesorios de una de las marcas preferidas de la reina Letizia (53). Se trata de Mauska, la firma donostiarra que la esposa de Felipe VI ( 57) puso hace unos años en el mapa de la moda.

El modelo que ha lucido Laura es el Pereria en su versión maxi. Está confeccionado con una exquisita mezcla de piel y ante, creando un atractivo contraste de texturas: piel de curtición vegetal color marrón chocolate negro combinada con ante.

Su silueta holgada añade un toque informal a tus looks, mientras que su diseño mantiene un estilo sofisticado.

Con amplio espacio incluso para un portátil, cuenta con un cierre interior de piel con imán y un bolsillo con cremallera para más seguridad. Se puede llevar cómodamente al hombro con su asa corta o usar la correa larga ajustable para llevarlo al hombro o cruzado.

Bolso Pereira de Mauska.

El bolsos está hecho a mano en Ubrique. En Mauska sus artesanos son el alma de la marca, y combinan las técnicas tradicionales con las nuevas tecnologías, para conseguir el mejor resultado. Todo este proceso tiene como objetivo, mantener la esencia de un buen producto de calidad que perdure en el tiempo.

Este accesorio está disponible en otros tonos: ante visón, ante ocre, ante ébano, caqui y negro. Su precio es de 470 euros.