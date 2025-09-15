Ana Obregón tiene las zapatillas deportivas más exclusivas de Chanel (y que se parecen a las New Balance)

La actriz Ana García Obregón (70 años) ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de escenarios ni de edades. En realidad, siempre ha sido García Obregón una mujer atrevida y que ha sabido crear su propio estilo.

En una reciente visita al zoo con su nieta, la presentadora ha compartido en Instagram un vídeo y varias imágenes que, más allá del entrañable momento familiar, han captado la atención por un detalle muy concreto: sus zapatillas deportivas de Chanel, valoradas en 1.450 euros.

El modelo que luce Ana pertenece a la línea más casual de la maison francesa, y recuerda a las clásicas New Balance, aunque con el refinamiento propio de Chanel.

Confeccionadas en tejido técnico y laminado, combinan tonos blanco y plateado, lo que les confiere un aire futurista y sofisticado. El logo de la firma aparece discretamente en el lateral, mientras que la suela, de diseño ergonómico, aporta comodidad sin renunciar al lujo.

Este tipo de calzado, que mezcla funcionalidad y alta moda, se ha convertido en el nuevo fetiche de las celebridades.

Ana, que ha abrazado con entusiasmo su nueva faceta como abuela, ha sabido adaptar su estilo a esta etapa vital sin perder un ápice de glamour.

Ana Obregón y sus zapatillas de Chanel.

En el vídeo se la ve caminando con soltura, vestida con un conjunto informal, pero perfectamente coordinado. Las zapatillas se convierten en el centro de gravedad del look: elevan el conjunto, aportan luz y confirman que el lujo también puede ser cómodo.

Obregón lleva años construyendo un estilo propio, que transita entre el exceso mediterráneo y la elegancia clásica. Su apuesta por firmas como Chanel, Valentino o Carolina Herrera no es nueva, pero lo interesante es cómo las incorpora a contextos cotidianos.

En este caso, una jornada en el zoo se convierte en una pasarela informal donde la moda se mezcla con la ternura. A sus 70 años, Ana Obregón sigue siendo referente de estilo para varias generaciones.

Su capacidad para reinventarse, para mezclar lo emocional con lo estético, y para convertir cada aparición en una declaración de intenciones, la mantiene vigente en un ecosistema mediático que cambia a velocidad vertiginosa.