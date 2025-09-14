La camisa de rayas es tendencia: Isabelle Junot lo sabe y apuesta por un diseño de mangas abullonadas 'made in Zaragoza'

Isabelle Junot (34 años), referente de estilo y sofisticación, vuelve a marcar tendencia con una de sus últimas elecciones de moda: la camisa Madeleine de la firma española Maràvic.

Una prenda confeccionada en 100% algodón que combina comodidad, diseño exclusivo y una apuesta clara por la producción artesanal hecha en España.

El diseño de la Madeleine destaca por su estampado de rayas en tonos amarillo y verde, un dúo vibrante que aporta frescura sin renunciar a la elegancia casual y desenfadada tan propia de la mujer de Álvaro Falcó (39).

Isabelle Junot, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Mangas abullonadas

Junot luce esta pieza con unos sencillos vaqueros, demostrando así la versatilidad de la prenda, que se adapta a distintos estilos y contextos.

Puede convertirse en el centro de un look relajado al combinarla con jeans o pantalones fluidos, pero también elevar estilismos más formales junto a faldas o pantalones de corte recto.

Su patrón atemporal convierte a esta blusa en un fondo de armario perfecto para cualquier ocasión, desde un encuentro informal hasta un evento más sofisticado.

Las mangas abullonadas con terminación en puño son el punto clave de este diseño. Le dan un toque muy chic y añaden un aire romántico y actual.

Por su parte, el cierre frontal con botones forrados en el mismo tejido refuerza la sensación de cuidado y detalle en cada acabado.

Más allá del estilo, la camisa Madeleine refleja los valores que definen a Maràvic: la producción local y artesanal. Cada sobrecamisa está fabricada en España bajo procesos cercanos y cuidados, lo que convierte a cada unidad en una pieza exclusiva.

Sobrecamisa Madeleine, de la firma Maràvic. Maràvic.

Las rayas son tendencia

La firma, a la que son asiduas otras famosas como Tamara Falcó (43) o Nuria Roca (53), ha apostado por la edición limitada, ofreciendo un producto que fusiona autenticidad y diferenciación en el universo de la moda contemporánea.

En lo relativo a cómo combinar una blusa de rayas, los estilistas coinciden en que su versatilidad es infinita.

De día, funciona a la perfección con unos jeans de corte recto o un pantalón blanco, creando un look fresco y desenfadado. Por la noche, basta con añadir unos tacones y accesorios dorados para transformarla en una prenda sofisticada y llena de personalidad.

También es posible jugar con superposiciones, utilizándola como sobrecamisa ligera sobre un vestido liso o un top básico.

Cabe recordar que las prendas a rayas han regresado con fuerza esta temporada. Son un estampado clásico que nunca pasa de moda, pero que esta vez se reinventa con colores vibrantes y cortes actualizados, como mangas voluminosas o patrones oversize.

En un momento en el que la moda valora tanto la comodidad como la autenticidad, las rayas se convierten en un símbolo de frescura y modernidad, idóneas para mujeres que quieren vestir con carácter y sencillez, como Isabelle Junot.