Mariló Montero tiene la falda 'midi' drapeada más elegante de la temporada

Mariló Montero (59 años) continúa demostrando que el estilo no tiene edad. En uno de sus recientes stories de Instagram, la periodista ha lucido una falda midi drapeada que no solo realza su figura, sino que también confirma su maestría para elegir prendas con estilo.

La falda, firmada por Es Fascinante y diseñada por Galcon Studio, está confeccionada en España. Este modelo en tono marfil presenta un nudo central que potencia la silueta de reloj de arena.

También dispone de una abertura estratégica y un corte al bies que se adapta al cuerpo como una segunda piel. El estampado de crisantemos y garzas en tonos mostaza y granate aporta un aire poético y sofisticado.

La falda de Mariló Montero.

La falda cuesta 174,90 euros. Disponible entre las tallas XS y L, esta pieza se acompaña de una blusa a juego, creando un conjunto versátil que puede transitar del día a la noche con elegancia natural.

El estilo de Mariló es una mezcla de clasicismo renovado, feminidad y guiños a la artesanía española. Sabe cómo equilibrar lo sensual con lo sobrio, lo moderno con lo atemporal. Esta falda es prueba de ello: una pieza que no grita, pero que habla con firmeza.

La falda de la presentadora.

Cada aparición pública, cada publicación en redes, se convierte en una clase magistral de cómo vestir con intención. Mariló apuesta por marcas con valores, por diseños que cuentan historias, y por prendas que celebran el cuerpo sin someterlo.

A nivel personal, Mariló atraviesa un momento especialmente luminoso. El reciente anuncio de boda de su hijo Alberto Herrera Montero (33), fruto de su relación con Carlos Herrera (68), ha llenado de alegría a la periodista, que se ha mostrado emocionada y orgullosa en sus declaraciones.

La historia de ES Fascinante se remonta a un proyecto previo: España Fascinante, impulsado por Margarita desde la Fundación Zuloaga. Con más de 15.000 páginas web y 40 redes sociales, este proyecto buscaba poner en valor el producto nacional en distintos sectores.

Sin embargo, fue con la llegada de Valentina, quien trabajaba en Londres para Stella McCartney, que la idea evolucionó hacia una plataforma digital enfocada en la moda española.

Desde su creación, ES Fascinante ha reunido a más de 120 marcas que comparten una filosofía común: producción responsable, respeto por la tradición y una apuesta por el talento local.

Su showroom en Madrid se ha convertido en un punto de encuentro para diseñadores emergentes y consagrados, consolidando su papel como referente en el sector.