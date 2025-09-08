El 'look' con el que Chiara Ferragni ha llevado a sus hijos al colegio: vestido con estampado floral y botas de caña alta

La llegada de septiembre no implica sólo la vuelta de los adultos al trabajo. Los más pequeños también han de regresar al colegio tras unos meses de desconexión con motivo de las vacaciones de verano. Una situación de la que no se libran ni los más famosos.

Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Chiara Ferragni (38 años). La italiana ha llevado al colegio a sus dos pequeños, Leone y Vittoria -fruto de su extinto matrimonio con Fedez (35) - y lo ha hecho ataviada con un estilismo que no ha dejado indiferente a ninguna de sus seguidoras.

La empresaria ha escogido un vestido corto de estampado floral que combina los tonos amarillos y verdes. Se trata de una impresionante prenda que presenta mangas largas con elegantes volantes, creando un look impactante.

El modelo que ha lucido Ferragni forma parte de una colección limitada de la diseñadora Vassia Kostara. Tal y como aseveran desde la página web, el vestido de Chiara es una opción ideal para lucir en cualquier tipo de compromiso diurno. Y es que sus colores así como su estampado hacen de la pieza una alternativa estupenda para cualquier acto de la jornada.

Chiara Ferragni, en un 'story' de Instagram.

Sin embargo, todas aquellas que quieran hacerse con el mismo modelo que ha compartido Chiara Ferragni en un story de Instagram tendrán que esperar a que vuelva a estar en stock. Al cierre de este artículo, el vestido de la firma Vassia Kostara de 195 euros no se encuentra disponible en ninguna talla, aunque se asegura desde la firma su reposición de forma inminente.

Al más puro estilo country, la expareja de Fedez ha combinado el vestido de estampado floral con complementos negros. Así, Chiara se ha subido a unas botas de piel de caña alta y suela plana. Una opción cómoda y práctica, teniendo en cuenta que ha sido el estilismo que ha escogido para llevar a sus dos pequeños al colegio.

El toque final del look lo aporta el accesorio. En concreto, la afamada diseñadora italiana se ha decantado por un clásico bolso Chanel que destaca por su tejido acolchado así como por sus detalles en dorado, que combinan a la perfección con los tonos amarillos del vestido de Vassia Kostara.

No es casual que un simple estilismo de Ferragni genere tanto interés en cuestión de horas. Su influencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores, convierte cualquier detalle de su vida cotidiana en una referencia inmediata para el mundo de la moda.