Laura Escanes juega con la dualidad de lo masculino y lo femenino con esta camiseta deportiva y esta falda blanca

La primera semana de septiembre es sinónimo de muchas cosas y entre ellas se encuentra la vuelta a la rutina de forma oficial. Esto conlleva volver a pensar qué ropa vestir cada mañana.

El papel de las influencers en esta época es fundamental. Y es que son numerosas las personas que utilizan a las instagramers como su principal inspiración en lo que respecta a la moda. No obstante, ellas mismas necesitan en ocasiones recurrir a apps que les iluminen a la hora de conformar un oufit.

Precisamente así lo ha demostrado recientemente Laura Escanes (29 años). La catalana, así, ha compartido un estilismo en su perfil de Instagram inspirado en una idea de la app Pinterest -especializada en ofrecer inspiración de cualquier ámbito-.

Bajo la frase "la vuelta puede ser dura, pero con este look se lleva mejor", Escanes ha sacado a la luz con sus millones de seguidores una idea de estilismo que destaca principalmente por su absoluta comodidad.

Una ocasión más, Laura ha colaborado con la firma Zalando -referente en la Generación Z- para lucir un look cuyo contraste entre lo masculino y lo femenino lo convierte en una idea excepcional.

La prenda que acapara todas y cada una de las miradas del estilismo es la camiseta de rayas verde. Se trata de una pieza de ropa que firma Mads Nørgaard y destaca, entre otros aspectos, por el acabado brillante en la parte delantera.

Cabe puntualizar que Zalando ofrece la misma camiseta que ha lucido Laura Escanes recientemente en Instagram en color rosa. Ambas se encuentran disponibles entre las tallas XS y XL por un precio de 79,99 euros. Una prenda cómoda que se puede combinar con numerosas piezas de nuestros armarios.

Una camiseta deportiva al más puro estilo masculino y una falda es siempre un acierto rotundo. En esta ocasión, la influencer se ha enfundado en una falda corta en color blanco. Una opción ideal y combinable con todo tipo de prendas.

Aunque no ha desvelado Laura el modelo exacto por el que se ha decantado, lo cierto es que la página web de Zalando ofrece numerosas faldas con volantes en su catálogo. También así tiendas de lo más recurridas como Zara o Stradivarius.

Podría decirse que el toque final lo ha dado el calzado que ha lucido Escanes. Así, la youtuber ha escogido unas adidas Samba Jane. Un modelo deportivo que simula unas clásicas bailarinas con hebilla. ¿Su precio? Es posible hacerse con ellas por 89,95 euros.