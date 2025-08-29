Paula Echevarría confía en la moda española con un diseño artesanal perfecto para los eventos de otoño

Paula Echevarría (48 años) es, sin duda, una de las mujeres con más estilo del panorama de la moda española. La actriz y creadora de contenido ha sabido construir una imagen basada en la sofisticación, la versatilidad y su capacidad para adelantarse a las tendencias.

Para la asturiana ha sido un verano lleno de viajes, en el que sus apariciones públicas han tenido como protagonistas a sus impecables looks, convirtiéndose en auténticos referentes de la temporada. Sin duda, Echevarría tiene claro que, aunque su vida está marcada por los proyectos profesionales, la moda es una de sus grandes pasiones.

En esta ocasión, la asturiana ha vuelto a acaparar todas las miradas con un espectacular diseño de la firma Virginia Vald, que confirma una vez más su buen ojo a la hora de elegir estilismos capaces de combinar feminidad y modernidad.

El protagonista de su último estilismo ha sido el vestido Onix, una de las piezas más icónicas de la firma española. Con un precio de 690 euros, este diseño refleja la esencia de Virginia Vald: moda contemporánea con siluetas sofisticadas y detalles únicos.

Este vestido está confeccionado para realzar la figura femenina a través de una combinación equilibrada de sensualidad y elegancia. Su top bordado con patrón geométrico aporta un aire artístico y exclusivo, mientras que la falda de gasa semitransparente con detalles en plumeti crea un movimiento ligero y etéreo, a la altura de un diseño de estas características.

Uno de los aspectos más llamativos del vestido es su escote halter, un recurso estilístico que estiliza el cuello y enmarca los hombros de manera favorecedora. Este corte, unido al cierre ajustable en la nuca, garantiza comodidad y un ajuste perfecto.

Vestido Onix. Virginia Vald

La elección de este vestido no es casual. La actriz se ha consolidado como una de las grandes embajadoras del diseño español, mostrando siempre un apoyo incondicional a las firmas nacionales. Con este gesto, no solo pone en valor la creatividad de la moda hecha en España, sino que también impulsa el trabajo de diseñadores emergentes.

El resultado es un estilismo que Paula Echevarría eleva más allá de la elegancia. Esta pieza se convierte en objeto de deseo para cualquier experta en moda y se presenta como la elección perfecta para los próximos eventos. Una muestra de cómo la moda española puede conjugar intención, sofisticación y glamour.