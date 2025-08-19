Lulu Figueroa Domecq brilla con un conjunto en negro ideal para tu próximo evento

Lucila Figueroa Domecq (37 años), a quien cariñosamente se le conoce como Lulu, es pintora e influencer, pero, además, trae consigo una historia fascinante que la conecta con la aristocracia y la jet set de nuestro país.

Es hija de Álvaro Figueroa Griffith, conde de Romanones, y de Lucila Domecq y Williams, hermana de la fallecida Sandra Domecq, a su vez primera mujer de Bertín Osborne (70). El arte y la moda le apasionan y sus redes sociales y apariciones públicas dan buena cuenta de ello.

A golpe de post, Lulu da poderosísimas lecciones de estilo. Lo ha vuelto a hacer en su Instagram. La joven ha elegido el conjunto Capote de la firma gallega Boüret, una declaración de estilo que no necesita alzar la voz para ser escuchada.

Negro absoluto, líneas limpias, gesto contenido. Pura elegancia con vocación de eternidad. El conjunto Capote está formado por dos piezas que dialogan entre sí como si fueran versos de un mismo poema.

El top, con escote palabra de honor semicircular y peplum en crepé negro, es un homenaje a la noche que no se agita, sino que respira. El escote traza un gesto de poder silencioso, como una mujer que entra en una sala y no necesita presentarse.

El dos piezas que ha lucido Lulu.

El pantalón, con pinzas y bolsillos, cae con la precisión de quien sabe todos tus secretos. Su silueta es fluida, pero firme. No grita, pero se impone. Es el tipo de prenda que no se lleva, se habita. Lulu lo luce con naturalidad, como si el conjunto hubiese sido diseñado para ella. Y quizá lo fue, porque BOÜRET no diseña para cuerpos, diseña para momentos.

El precio del conjunto es de 430 euros, y no es un capricho: es una inversión en estilo, en fondo de armario, en identidad.

Lulu, entre arte y moda

Lulu Figueroa Domecq, hija del conde de Romanones y sobrina de las Domecq, ha sabido construir una identidad propia más allá de su linaje. Pintora autodidacta, licenciada en Historia del Arte, y con una sensibilidad que se filtra en cada elección estética.

Su estilo es una mezcla de herencia y modernidad, de Jerez y Madrid, de corolas florales y cortes arquitectónicos.En el universo 2.0, Lulu comparte con sus casi 37.000 seguidores no sólo sus obras, sino también sus elecciones de moda, que siempre tienen algo de narrativo.

El conjunto Capote no es una excepción: es una pieza que podría estar colgada en una galería, pero que ella convierte en cotidiano. La firma detrás del conjunto es Boüret, nacida en A Coruña en 2010 de la mano de Vanessa Datorre.

Lo que comenzó como un pequeño atelier de vestidos a medida se ha convertido en una referencia de la moda de autor en España. Boüret conjuga la maestría artesanal con una estética de inspiración vintage, y sus prendas se confeccionan en pequeños talleres gallegos regentados por mujeres, con técnicas de Alta Costura heredadas de generación en generación.

Vanessa Datorre lo tiene claro: "Nosotras no sólo vestimos cuerpos, vestimos momentos". Y eso se nota. La firma ha vestido a la reina Letizia (52), a Sofía Palazuelo (33) y a Olivia Palermo (39), pero nunca ha perdido su esencia: crear piezas atemporales que empoderan a quien las lleva.

El conjunto Capote es un ejemplo perfecto de esa filosofía. Una prenda que no busca tendencia, sino permanencia. Que no se impone, pero se recuerda.

Lulu Figueroa Domecq y Boüret han coincidido en una imagen que es mucho más que moda. Es una declaración de intenciones, una alianza entre arte y costura, entre sensibilidad y estructura. Y en ese cruce de caminos, el estilo se convierte en historia.