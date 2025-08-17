Vicky Martín Berrocal reinventa el verano con su caftán de leopardo, perfecto para las tardes en el 'beach club'

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha vuelto a demostrar que sabe cómo marcar tendencia incluso en los escenarios más exclusivos. Durante su visita a Clap House Ibiza, la diseñadora sorprendió con un caftán largo de estampado leopardo, semitransparente, que combina sofisticación y estilo veraniego sin esfuerzo.

En este viaje, si algo tenía claro la socialité era que acapararía todas las miradas de los asistentes y de sus seguidores, y así ha sido. Martín Berrocal ha viajado acompañada de su madre, mientras su hija Alba Díaz (25) se encuentra en Bali con su novio.

Aun así, la onubense no desaprovecha ninguna oportunidad para consolidarse como la reina del estilo. La elección de este diseño no solo refleja su dominio absoluto de la moda, sino que también demuestra cómo un clásico puede reinventarse y seguir causando impacto temporada tras temporada.

Vicky Martín Berrocal con un caftán de leopardo en Ibiza. Instagram

El fondo de leopardo donde posa refuerza el efecto visual y confirma su apuesta por un look cien por cien fashionista.

El caftán, confeccionado en un tejido ligero y vaporoso, permite entrever el bañador negro que Vicky lleva debajo, haciendo que la sensualidad y la elegancia brillen por sí mismas. Este modelo no es nuevo en su vestidor: ya lo ha lucido antes, concretamente el verano pasado en Portugal y Punta Cana, y, lejos de pasar de moda, ha demostrado una versatilidad sorprendente.

Los ribetes en negro en escote y puños realzan su rostro y aportan contraste, mientras que el estampado animal print se mantiene como sello personal de la diseñadora, un guiño a quienes siguen cada uno de sus estilismos.

Uno de los detalles que más destaca es el cinturón fino negro con hebilla dorada. Este accesorio rompe la continuidad del print, ciñe la silueta y aporta un aire sofisticado al conjunto, demostrando que incluso los detalles más simples pueden marcar la diferencia.

Vicky Martín Berrocal junto a su madre y hermana en Ibiza. Instagram

La prenda está firmada por la propia Vicky Martín Berrocal, ya que se confecciona en su propio taller, y es una prueba de que el glamour va más allá del estilo, haciendo que lugares como Ibiza brillen aún más con la moda de marca España.

La elección de complementos es otro acierto de Vicky: gafas de sol cat-eye negras que potencian el misterio, joyas discretas y sandalias planas en tono marrón oscuro que permiten moverse con facilidad sin perder estilo. Un bolso mini negro completa el look, demostrando que a veces menos es más.

Más allá de la estética, Vicky envía un mensaje claro: el caftán es una prenda imprescindible, atemporal y práctica. Esta elección vuelve a reafirmar su papel como referente de estilo, inspirando a mujeres de todas las edades.