El bolso de playa de Chiara Ferragni que sólo puedes comprar en tiendas 'vintage': ideal para las amantes del color

Un año más, Chiara Ferragni (38 años) ha elegido Ibiza como destino de verano. Un viaje que le ha permitido mostrarse ante sus 28 millones de seguidores con estilismos estivales que sirven de inspiración a quienes ya disfrutan del mar o están a punto de hacerlo.

La italiana, además, ha compartido algunos complementos que siguen todas las premisas de la temporada: máximo color y mucho relax. El claro ejemplo es un bolso Miu Miu que se cuela en uno de sus últimos álbumes publicados en Instagram.

Chiara Ferragni, como tal, no se muestra con el bolso puesto. La empresaria solo deja una foto de este llamativo complemento colgado a una silla del enclave en el que se hospeda.

Se trata de un bolso de crochet -uno de los tejidos propios de la temporada estival- en una amplia variedad de colores. Es así, un must para las amantes de la mezcla de tonos. Se trata de un modelo tipo tote con dos asas de cuero y el bordado de la marca -Miu Miu- en color negro y en la parte delantera del diseño. Tiene un compartimento único con bolsillo con cierre de cremallera.

En su diseño también es clave la funcionalidad. Sobre todo, al momento de llevarlo de vacaciones, dentro de una maleta. Es ligero, flexible y suficientemente espacioso para acompañar desde un día de shopping hasta una noche en el puerto de Ibiza.

El bolso en cuestión representa a la perfección el ADN de Miu Miu, la firma fundada por Miuccia Prada que hace de la reinvención estilística su principal motor creativo. La elección de materiales sintéticos, con un acabado acolchado y una paleta cromática desafiante, conecta con la tendencia actual de mezclar nostalgia y modernidad.

Es el guiño perfecto a los años 2000, pero con un acabado contemporáneo. Las costuras visibles, el logo frontal y el asa rígida refuerzan su personalidad. Se trata de un bolso que no busca pasar desapercibido, sino convertirse en el centro de cualquier estilismo veraniego.

Un atractivo e icónico modelo que a día de hoy solo puede comprarse -al menos en la web- a través de plataformas vintage. En la página de Miu Miu se encuentra fuera de stock.

En dichas plataformas vintage, como Vestiaire Collective, se puede comprar por una cifra que ronda los 1.300 euros. El precio final, eso sí, dependerá de la página web en la que se adquiera.

Chiara Ferragni, como buena apasionada del multicolor, ha elevado el complemento, colgando de este un llamativo llavero XL con la palabra Ibiza en múltiples tonos.