Las cangrejeras más virales del verano las lleva Violeta Mangriñán

Si hay alguien capaz de darle la vuelta a un clásico playero y convertirlo en tendencia de este verano, esa es Violeta Mangriñán (31 años). La influencer ha vuelto a dejarnos con ganas de copiarle el look gracias a unas cangrejeras que están arrasando en redes y que, además, son tan baratas que no tienes excusa para no hacerte con ellas.

Sí, esas sandalias de gelatina que todas las mujeres han llevado de pequeñas para no pisar piedras ni conchas en la playa. Pues bien: Violeta las ha rescatado esta temporada pero en versión 2025, más sofisticada, más urbana y, por supuesto, con brilli brilli. Porque si algo tiene claro la influencer es que un poco de fantasía nunca sobra, ni siquiera en los zapatos.

Las suyas son de Jeffrey Campbell y ya son oficialmente las cangrejeras más comentadas del verano. Creadas a partir de gelatina transparente, están decoradas con pedrería, lo que les da ese punto brillante y divertido que las hace irresistibles. Un detalle que, además, las convierte en el complemento perfecto tanto para un día de paseo informal como para un festival en el que quieres deslumbrar de la cabeza a los pies.

Además, son una opción muy cómda: su precio está alrededor de los 50 euros en Aurevoir Paris, según ha contado la influencer en sus redes, aunque ya están agotadas. No extraña nada que hayan causado tanto furor: influencers, editoras de moda y de más expertas en moda ya las tienen fichadas como uno de los grandes imprescindibles del verano.

Violeta Mangriñán con sandalias 'brilli-brilli' de Parfois. Instagram

Las ventajas están claras: son cómodas, fresquitas, ligeras y, lo mejor, versátiles. Puedes combinarlas con un vestido blanco estilo ibicenco para un aire romántico, con unos shorts vaqueros y top de crochet para un look festivalero, o incluso con un pantalón satinado para una cena a pie de playa.

El toque de pedrería hace que no sean solo unas cangrejeras perfectas para la temporada, sino el accesorio estrella que te soluciona cualquier look de verano. De hecho, es un calzado que Ana Mena (28) -que adora el glitter- está deseando fichar para su zapatero más estival.

En definitiva: si este verano quieres algo cómodo, estiloso y con rollazo para tus pies sin dejarte el sueldo en el intento, no lo dudes y ficha las cangrejeras de Violeta. Porque sí: el brilli brilli también se lleva en los pies… y mejor si es por solo 50 euros.