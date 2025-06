Melyssa Pinto da una lección de estilo con un conjunto de Zara por menos de 50 euros

Melyssa Pinto (34 años) se ha convertido en las últimas semanas en una de las influencers más demandadas. Desde que saliera a la luz su relación sentimental con Mario Casas (39), la joven se ha convertido en un reclamo y su presencia en los eventos está muy cotizada.

Su última aparición pública ha sido en uno de los photocalls que han tenido lugar esta semana en Madrid. Concretamente en la fiesta de la emblemática bodega Mar de Frades, que ha dado el pistoletazo de salida al verano.

Acudió sola, sin su enamorado, ya que de momento prefieren mantener un perfil bajo y no han oficializado su historia de cara al público.

Melyssa Pinto con total look de Zara. GTRES

Para la ocasión, Melyssa escogió un total look de Zara, que promete convertirse en uno de esos modelos que no vamos a parar de ver. Es un conjunto de la nueva colección del buque insignia de Inditex y por lo tanto no está rebajado.

Se trata de un dos piezas formado por blusa y pantalón. La parte de arriba es un palabra de honor de seda en color marrón con lunares blancos. Se puede encontrar en la web como 'Top satinado palabra de honor'.

Está disponible también en otros dos colores lisos, sin lunares: en beige y en negro. Sus tallas abarcan desde la XS a la XXL, estando ya totalmente agotada la talla S. Su precio es de 22,95 euros.

El pantalón, también satinado, es de tiro alto. Y como ocurre con el top, se ha confeccionado igual en negro y beige. Es una prenda que sienta fenomenal ya que además de tener el tipo de tiro que estiliza es ligeramente acampanado en sus bajos. Cuesta 25,95 euros.

La influencer ha elevado su look con sus zapatos: unas sandalias en color fluorescente que aportan ese toque de vitalidad y frescura al sobrio marrón.

Con su total look, Melyssa Pinto ha demostrado que se puede ir a la moda y bien vestida sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero.