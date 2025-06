Sandra Gago da una estupenda lección de estilo con este vestido blanco de Maria de la Orden

Se ha hecho de rogar, pero finalmente ya ha llegado. Tras una primavera marcada por las lluvias torrenciales y las nubes, el verano finalmente ha dado el pistoletazo de salida. Una época -la estival- que trae consigo una serie de viajes que los rostros reconocidos de nuestro país comparten a través de sus redes sociales.

Un must en cualquier armario durante esta temporada de altas temperaturas son los vestidos. Existen opciones para todos los gustos y no es difícil hacerse con un look con el que destacar. Sin embargo, muchas veces la cantidad de opciones hacen que esta elección sea más compleja.

Sandra Gago (29 años) ha compartido recientemente un story en su perfil de Instagram en el que se muestra a bordo de un barco. Una instantánea en la que la mujer de Feliciano López (43) aparece enfundada en un vestido al más puro estilo ibicenco, marcado, principalmente, por el color blanco de su diseño.

La modelo ha confiado en una de las firmas por excelencia de las influencers. Gago, en concreto, se ha decantado por el vestido Romane de la marca Maria de la Orden. Una prenda de ropa que combina un favorecedor escote en V, mangas acampanadas y detalles de colores llamativos.

Sandra Gago, en un 'story' de su Instagram.

Tal y como ha comprobado EL ESTILO de EL ESPAÑOL, el vestido Romane que ha lucido recientemente Sandra Gago en sus redes sociales se encuentra disponible en la página web de la mencionada firma. Va de la talla XS a la XL y tiene un precio actual de 140 euros, aunque no es baladí mencionar que quedan escasos días para que las rebajas den comienzo.

No ha desvelado la razón de amor de Feliciano López el resto de complementos que ha utilizado en este estilismo. Apenas se puede vislumbrar un collar minimalista en plata en su cuello. Además, ha decidido dejar su castaña melena ondeando al viento.

El vestido que ha lucido recientemente Sandra Gago en Instagram, se presenta como una opción ideal de cara a las noches de verano. Una alternativa al clásico vestido ibicenco. Y es que tanto las mangas abullonadas como las rayas que presenta en su diseño convierten el modelo en uno completamente distinto a otro cualquiera.

La firma María de la Orden se caracteriza por unir artesanía y diseño, con un estilo que evoca la elegancia retro, francesa y mediterránea, adaptada a la actualidad. Sus diseños, con estampados llamativos como seña de identidad, son creados con técnicas artesanales y respetuosas con el medio ambiente.