María Pombo confía en esta marca española que comparte con María G. de Jaime y es perfecta para el verano

María Pombo (30 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer madrileña, conocida por su estilo relajado pero siempre impecable, ha conseguido que medio Instagram quiera imitar su último look. No es la primera vez que una de sus elecciones estilísticas se convierte en tendencia, y, desde luego, no será la última.

Mezclar piezas sencillas con un resultado brillante, pocas personas pueden conseguirlo, y es así como Pombo se ha consolidado como uno de los grandes referentes de moda actuales. La empresaria e influencer ha sabido forjar una estética muy personal, en la que predominan los tonos neutros y tejidos naturales.

A esto se suma su olfato para detectar piezas clave, de esas que elevan cualquier armario sin necesidad de ser extravagante o exagerada. En esta ocasión, ha apostado por una prenda que reúne todos esos elementos: un vestido corto, con un aire bohemio y sofisticado al mismo tiempo, ideal para el verano.

María Pombo y María García de Jaime con diseños de Himba Collection. Instagram

Se trata de un diseño de Himba Collection, la firma fundada por su amiga y también influencer María García de Jaime (28). El vestido tiene un precio de 119,95 euros y pertenece a la nueva colección de la marca, caracterizada por su apuesta por tejidos frescos y cortes atemporales.

El modelo elegido es un vestido mini sin mangas, con corte recto, estampado discreto y un toque de diseño muy especial gracias al desflecado en la parte inferior. Su silueta sencilla lo convierte en una prenda muy versátil, perfecta tanto para una comida informal como para una cena en la playa.

Uno de los detalles que más llama la atención es su cierre con cremallera, que aporta estructura y facilita el ajuste al cuerpo sin renunciar a la comodidad. A medio camino entre lo relajado y lo urbano, este vestido refleja perfectamente el espíritu de Himba Collection: prendas pensadas para mujeres reales y con un estampado con personalidad.

Vestido Mini Rocks. Himba Collection

Este diseño elegido por María se puede combinar de mil formas: con sandalias planas, bolso tipo cesta y unas gafas de sol XXL, logrando un look natural que proyecte la esencia del verano. Aunque también podría llevarse con alpargatas o incluso con botines para una versión más festivalera.

En definitiva, este vestido de Himba Collection es la mejor opción para una de las temporadas más deseadas y, además, apoya la producción y creación dentro del territorio nacional. Un estilo que no pasa de moda, ya que es una apuesta segura.