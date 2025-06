Teresa Andrés tiene el modelo de bañador que solucionará tus 'looks' de playa o piscina

El verano está a la vuelta de la esquina. La temporada estival, oficialmente, comienza el próximo 21 de junio. Sin embargo, ya son muchas las que disfrutan del buen tiempo. Es el caso de la influencer Teresa Andrés Gonzalvo (31 años), quien recientemente ha viajado a Formentera junto a su marido, el también creador de contenido, Ignacio Ayllón, y su hija, a quien cariñosamente llaman Teíta (1). Al plan, además, se han sumado el hermano de él y su novia.

El matrimonio ha elegido uno de sus destinos predilectos para dar el pistoletazo de salida al verano 2025. Una travesía en la que la influencer valenciana ha comenzado a mostrar algunos looks que serán un must de la temporada y que sirven de inspiración a sus seguidoras. Sobre todo, a aquellas que ya buscan outfits de piscina o que tengan agendado una escapada a la playa.

De los looks que ha mostrado Teresa Andrés en su perfil de Instagram, donde atesora más de 730.000 seguidores, destaca un bañador black and white. Un modelo que si bien es clásico, conviene tener en el radar. No pasa de moda y soluciona cualquier estilismo de playa o piscina.

Hasta ahora, la creadora de contenido no ha compartido la firma de la prenda. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha localizado un modelo idéntico en la página web de H&M, aunque cabe puntualizar que el bañador, concretamente, lo firma & Other Stories, la marca premium del grupo sueco.

Respecto a la pieza -que bien podría ser el que ha lucido Teresa Andrés en su escapada a la isla- , es un traje de baño negro con escote cuadrado, ribetes en contraste, espalda baja redondeada y tirantes finos ajustables. Ha sido confeccionado desde la talla 32 hasta la 44, pero en sus dos tamaños más pequeño está fuera de stock. De la 38, además, quedan pocas unidades. Un récord en ventas que confirma que será un must de esta temporada estival.

No obstante, es un básico atemporal de la maleta de verano, por lo que bien podrá guardarse para futuros años. Su precio es de 59 euros.

En su perfil de Instagram, Teresa Andrés se ha mostrado con este bañador en la piscina del hotel en el que se ha hospedado. Al menos en las fotos publicadas en sus redes no ha dejado constancia de posibles complementos. Eso sí, teniendo en cuenta que es una pieza básica, de un color neutro, admite un sinfín de piezas. Desde vestidos y kaftán hasta pantalones cortos.