María García de Jaime tiene el conjunto de lino más deseado de Mango: falda recta y chaleco

El lino es por excelencia el tejido del verano. Además de fresco, es favorecedor. Así se ha convertido en un must en el armario de cualquier fashionista. Entre ellas, María García de Jaime (29 años).

Hace apenas unos días la influencer posaba con un estilismo de dos piezas, formado por una falda y un chaleco en color marrón chocolate, el tono del año. Las prendas son de Mango y se venden por separado. No obstante, es un acierto total lucirlo como un total look, tal y como ha hecho María García de Jaime.

En cuanto a la falda, se trata de un diseño largo, de tiro medio y corte recto. El cierre es de botones y se encuentran a los laterales. Ha sido diseñado desde la talla XXS hasta la XXL, pero a día de hoy sólo está disponible en S y M. El resto de tamaños están fuera de stock. Su precio es de 35,99 euros.

Respecto a la prenda superior, se trata de un chaleco de estilo traje, cuello redondo, sin mangas y con cierre delantero. Ha sido diseñado desde la talla XXS hasta la XXL, pero en este caso, está completamente agotado. Su valor es de 35,99 euros. Así, quienes quieran llevarlo como total look deberán desembolsar casi 80 euros.

Si bien María García de Jaime ha optado por el marrón chocolate, Mango también lo vende en verde menta y gris. En el primero de ellos, hay mayor disponibilidad de tallas.

Como complementos, la influencer madrileña se ha decantado por unas sandalias básicas en color camel y un bolso blanco de tachuelas. Ambas piezas también de Mango. No obstante, el diseño del bolso bien puede encontrarse en otras marcas, ya que se ha convertido en un must de la temporada, conquistando a otras creadoras de contenido. Entre ellas, María Fernández-Rubíes (34).

"Queda inaugurada la temporada de helados y este look que no me pienso quitar en todo el verano", ha confesado María García de Jaime en la descripción del post. Así, la influencer madrileña deja entrever que serán repetidas las ocasiones en las que elegirá este estilismo durante la temporada estival que, oficialmente, comenzará el próximo 21 de junio.

Un outfit de 10 que no sólo gusta a la joven empresaria. También a sus seguidores. "Me encanta, te queda el top"; "te sienta ideal el conjunto marrón" o "qué guapísima" son algunos de los comentarios que se leen la publicación.