Andrés Velencoso presenta una nueva colección de OOTO inspirada en el Mediterráneo: todos los detalles

Moda, deporte y coctelería se han dado cita en un exclusivo evento a orillas del lago de la Casa de Campo, donde Andrés Velencoso (47 años), director creativo de OOTO (Out Of The Office), ha presentado la colección Primavera-Verano 2025

La cita ha tenido lugar en Villa Verbena, restaurante del reconocido grupo Triciclo, ubicado en un enclave natural privilegiado a tan solo unos minutos del centro de Madrid, donde OOTO ha transformado el espacio en el OOTO Lake Social Club: una reinterpretación del clásico country club, adaptado al espíritu libre, mediterráneo y hedonista que define a la marca.

Velencoso ha estado acompañado por dos coanfitriones de excepción: el piragüista y medallista olímpico Marcus Cooper (30), que ha abierto el evento con una simbólica llegada en piragua al corazón del Lake Social Club, en conexión con el estilo de vida activo y natural que representa OOTO.

Invitados a la presentación de la colección.

Biel Ramon, reconocido como mejor Coctelero de España en Conocimiento en el Campeonato Nacional de Coctelería 2024 y mejor Barman de Baleares durante los dos últimos años, ha dado la bienvenida a los invitados con una propuesta exclusiva: el “Cocktail OOTO”. Creado en directo junto a Andrés, este cóctel captura la esencia de la colección a través de sus colores, aromas y sensaciones.

Se trata de una mezcla especial ideada para la ocasión, con un llamativo color azul inspirado en el Mediterráneo. Parte de una base de ginebra, combinada con un licor de pino que evoca los paisajes de la Costa Brava, donde vive Andrés. A esta mezcla se le suman notas frescas y desenfadadas de yuzu y jengibre, que aportan un equilibrio entre frescura y elegancia.

Andrés, Marcus y Biel han estado acompañados, en esta cita tan especial, por amigos y figuras de la industria como: Hiba Abouk (38), Juana Acosta (48), María León (40) o Eduardo Casanova (34), entre otros.

OOTO se ha consolidado como una marca smart casual, versátil y contemporánea, con diseños funcionales y con personalidad, dirigidos a un hombre consciente, decidido y disfrutón.

Inspirada en la tranquilidad del Mediterráneo y la energía de los festivales de música, la colección juega con contrastes: desde la calma de los atardeceres frente al mar hasta la efervescencia de una noche bajo luces y ritmos en vivo.

Andrés Velencoso con prendas de nueva colección.

La paleta cromática refleja esa dualidad con colores lavados por el sol: verdes suaves mezclados con beige y off-white, distintos matices de azul y una fuerte presencia del denim, capturando la esencia libre y atemporal del verano.

Las prendas destacan por sus texturas naturales y su calidad, pensadas para perdurar en el tiempo gracias al uso de fibras recicladas, algodón “Better Cotton” y materiales sostenibles. Entre las piezas clave se encuentran cazadoras lavadas en baby canvas, sudaderas, jerséis y camisetas con el icónico logo de OOTO, todas con acabados que evocan recuerdos de viajes, conciertos y momentos inolvidables.

Como novedades, se suman una worker lavada, chalecos acolchados y una sobrecamisa en algodón ultraligero, perfectas para acompañar cualquier plan con estilo y comodidad.

La colección también incluye una línea más smart, con sobrecamisas y cazadoras en ante, conjuntos coordinados en algodón lavado y camisas semi-formales que elevan la propuesta sin perder frescura ni autenticidad.