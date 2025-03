Alba Carrillo arrasa con esta chaqueta marrón y negra de flecos que ya está agotadísima

Alba Carrillo (38 años) se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de RTVE en los últimos tiempos. Su impecable trayectoria profesional le ha llevado a hacerse con un respetado hueco en el espacio DCorazón, presentado por Anne Igartiburu (55).

A pesar de que son las dotes comunicativas lo que han llevado a Carrillo a estar considerada un imán para las audiencias en la pública, lo cierto es que los estilismos con los que se cita en el citado formato así como en Mañaneros hacen que se le entienda también como una gurú de la moda.

Si hace unas semanas sorprendía a propios y extraños con la combinación de un chaleco y un jersey de cuello alto granate, lo cierto es que ahora ha sido la cazadora que ha lucido recientemente Alba Carrillo lo que ha terminado de acaparar todas y cada una de las miradas. Una prenda de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Alba Carrillo, en un 'stories' de su Instagram.

La también publicista ha optado por lucir una cazadora de la firma U do it. Concretamente, se trata del modelo Loretta Blazer, una prenda que la marca describe en su página web como una chaqueta blazer americana marrón y negra con flecos marrones en pecho, espalda y mangas. Además, destaca por los detalles de herraduras con tachas en solapa y espalda que presenta.

La prenda de ropa que ha lucido Alba Carrillo es una apuesta acertadísima para los próximos meses de primavera. Sin embargo, lamentablemente se trata de una pieza que no cuenta con unidades en stock en U do it actualmente. Situada en un precio de 197.38 euros, desde la firma se asevera que se repondrán tallas en las semanas siguientes.

Modelo Loretta Blazer de U do it.

La combinación del marrón y el negro así como el rosa y el rojo ha sido una de las más criticadas en la historia de la moda. No obstante, la cazadora que ha compartido Alba Carrillo recientemente en sus redes sociales desmiente por completo la teoría de que son dos tonos que no se ajustan entre sí.

Sobre la firma

U DO IT es una marca de moda española que se inspira en los íconos más célebres del pop-rock de las décadas de 1970, 1980 y 1990. Estos personajes influyentes han dejado una huella imborrable en la cultura y la moda, y la marca busca rendirles homenaje.