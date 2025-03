Necesitas en tu armario este kimono de Tamara Falcó que apuesta por la moda española

Tamara Falcó (43 años) se ha convertido en una de las figuras más influyentes del panorama de la moda española. Su estilo, marcado por la elegancia clásica con toques modernos, la ha posicionado como un referente para muchas mujeres que buscan inspiración en sus looks.

Como marquesa de Griñón y colaboradora habitual de El Hormiguero, Tamara ha sabido equilibrar su pasión por la moda con su faceta empresarial, apostando siempre por piezas de calidad y diseño exclusivo, como lo demuestra su colaboración con Pedro del Hierro y sus colecciones.

En cada una de sus apariciones públicas, Falcó demuestra su capacidad para reinterpretar las tendencias con su sello personal, un look que podría firmarse como "a lo Tamara Falcó". Eso sí, su amor por las firmas españolas es evidente en cada estilismo, apostando por marcas que combinan sofisticación y artesanía. De hecho, su última elección no ha sido la excepción: un look protagonizado por la firma española Coosy.

En esta ocasión, y en una cena con el Palacio de Liria como escenario, la empresaria ha optado por el kimono Philippa de Coosy, una pieza que eleva cualquier outfit con un aire sofisticado y elegante. El estampado floral y de aves en tonos beige sobre un fondo negro le da un aspecto atemporal. Su fluidez y caída aportan movimiento a la silueta, estilizando la figura y convirtiéndolo en un imprescindible del armario de cualquier mujer.

Uno de los detalles más especiales de este kimono es el fajín incluido en el diseño, que permite ajustar la prenda a la cintura, resaltando la silueta sin perder comodidad. Esta característica lo hace ideal para adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, desde un look de invitada hasta la combinación más desenfadada con jeans y camiseta básica.

Kimono Philippa Negro. Coosy

Esta pieza tiene un precio de 179 euros y se presenta como una inversión asequible para quienes buscan dar personalidad y versatilidad a su día a día. Tamara Falcó ha combinado el kimono con un conjunto de la misma firma y estampado, que se vende como el conjunto estrella de la colección.

Este look confirma, una vez más, la habilidad que tiene Tamara Falcó para convertir prendas clásicas en propuestas modernas y sofisticadas. Este kimono de Coosy, que es sostenible, es una elección acertada para quienes buscan una prenda especial que, aunque pasen las temporadas, no pase de moda.