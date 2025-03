El 'look' rompedor de Paula Echevarría con el que confirma que el estilo no tiene edad

Paula Echevarría (47 años) vuelve a demostrar por qué es uno de los rostros más influyentes del panorama de la moda en España. La actriz ha pasado una semana en Marbella, uno de sus lugares turísticos favoritos y donde Echevarría ha confesado que se siente feliz. Para su último día, la actriz de Velvet ha compartido una fotografía con un look rompedor con el que da la bienvenida al mes de marzo.

Si por algo se caracteriza Paula es por arriesgar y hacer que las prendas y los looks atrevidos no tengan edad. En esta ocasión, ha apostado por un espectacular conjunto de vinilo en burdeos con el que no ha dejado indiferente a nadie. Esta elección confirma que este material puede adaptarse a la perfección a un look sofisticado y con mucho carácter. Es una gran tendencia.

Este conjunto, compuesto por un pantalón amplio, un crop top y una chaqueta oversize, todos de la firma Caio Collection y confeccionados con un material brillante que realza su presencia y estilo en su último viaje, es un ejemplo claro de cómo el vinilo puede lucir sofisticado. Eso sí, el efecto que se consigue con este material es algo único.

Paula Echevarría en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Paula Echevarría ha logrado conseguir con un look monocromático algo que pocas expertas en moda consiguen: convencer a su audiencia de que no importa la edad para llevar prendas atrevidas. El look está compuesto por un pantalón de corte amplio, cintura alta y diferentes cinturones. Además, lo ha combinado con un top del mismo conjunto, lo que ha marcado la diferencia. Por último, la chaqueta en el mismo tono hace que este estilismo sea un éxito.

La clave de este conjunto radica en el equilibrio entre la estructura de la chaqueta y el toque sugerente del top, aportando frescura al conjunto. Lo ha combinado con unos botines en color negro que alargan la figura y aportan un extra de elegancia, perfecto para la actriz, que ha elegido la melena al viento como peinado perfecto para este look tan arriesgado.

El conjunto Clara. Caio Collection

El traje de vinilo en color burdeos no es solo una elección diferente, sino también una declaración de estilo, que solo una gran experta puede hacer. Paula demuestra que este tipo de tejidos puede encajar perfectamente en estilismos de noche sin perder sofisticación.

Una vez más, Paula Echevarría deja claro que la moda es una extensión de su personalidad y que no teme arriesgar con piezas que desafían lo convencional. Sin duda, un acierto más en su impecable trayectoria como icono fashionista.