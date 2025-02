Esta es la marca que pone de acuerdo a Lucía Rivera y su madre, Blanca Romero, para compartir abrigo

En el universo de la moda, hay piezas que trascienden temporadas y generaciones, convirtiéndose en verdaderos imprescindibles. Este invierno, el abrigo negro de lana se reafirma como uno de esos esenciales, y quién mejor para demostrarlo que Lucía Rivera (26 años) y su madre, Blanca Romero (48). Ambas han apostado por un modelo de Kiabi, reafirmando que la sofisticación y la accesibilidad pueden ir de la mano.

El abrigo negro de lana es una prenda de fondo de armario por excelencia. Su versatilidad permite adaptarse a múltiples estilos, desde los más casuales hasta los más elegantes. Lo hemos visto en pasarelas de firmas de lujo, y ahora, gracias a Kiabi, se convierte en una opción accesible para todos los bolsillos. Este modelo en particular destaca por su corte estructurado, líneas depuradas y una caída impecable, detalles que eleva cualquier look sin esfuerzo.

Durante su reciente viaje a París, madre e hija compartieron un momento de estilo único al posar juntas con este abrigo de paño negro de Kiabi. Lucía Rivera, con su estilo fresco y contemporáneo, optó por combinarlo con un look casual apostando por un jersey y unos vaqueros, demostrando cómo este abrigo se alinea perfectamente con la tendencia all black everything que tanto hemos visto en las últimas fashion weeks. Blanca Romero, por su parte, apostó por un aire más clásico, combinándolo con una camisa blanca y pantalones de corte recto, reflejando la elegancia relajada que define su estilo.

Madre e hija con abrigo de Kiabi.

Si algo ha quedado claro es que este abrigo es un auténtico comodín en cualquier armario. Para un look casual pero chic, puedes combinarlo con vaqueros rectos, botines y un jersey oversize. Si buscas algo más sofisticado, llévalo con un vestido y botas altas, un combo infalible que nunca pasa de moda.

Lucía y Blanca han demostrado que el estilo no entiende de edades ni de presupuestos, y que el buen gusto siempre se impone. Su elección de este abrigo de Kiabi es una prueba más de que la moda accesible puede ser sinónimo de elegancia y tendencia.

Porque al final, la clave del estilo no está en el precio de las prendas, sino en cómo las llevamos. Y ellas, sin duda, lo llevan con maestría.