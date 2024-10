Virginia Troconis tiene la falda midi de punto perfecta para ponerle color a estos días de otoño

La vida de Virginia Troconis (44 años) es un no parar de hacer cosas. Quien la sigue en sus redes sociales bien lo sabe. La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56) tan pronto ejerce de madre llevando a su hija Triana a sus clases de baile como se coge un tren y viaja hasta Madrid por temas de trabajo.

Su vida transcurre entre Sevilla y la capital de España. La moda es su gran pasión. Además de sus esporádicos trabajos en televisión, y de sus campañas publicitarias como imagen de firmas -y de atreverse, incluso, a ser la coautora de un libro titulado Comida, vamos a llevarnos bien-, Virginia ha encontrado en las redes sociales su filón más espectacular.

En Instagram, por ejemplo, cuenta con 266.000 seguidores. Es toda una suscriptora de moda. Esto es: toda referencia de estilo que ella da, es fervientemente seguida. Prenda que cuelga, prenda que se agota. Si hubiera que definir a la esposa de Manuel Díaz, se convendría que elegancia y buen gusto serían dos conceptos que le vendrían como anillo al dedo.

En su penúltima publicación, lo ha vuelto a hacer: su falda ha enamorado a todos. Con tres corazones rojos, Troconis publica un post compuesto de varias fotografías de su outfit, posando en su finca sevillana. Virginia luce un jersey y una falda de la firma Coosy, pero es la falda la que más piropos se lleva.

Apuesta Troconis por el modelo Petra Rojo. "Eleva tu estilo con esta elegante falda midi de punto con canalé en un impactante color rojo. Perfecta para crear looks sofisticados y modernos, su corte ajustado a la cadera y ligeramente acampanado hacia el bajo estiliza la figura mientras mantiene un aire cómodo y relajado", se puede leer en la página de la firma.

Y añaden: "La cintura alta acentúa la silueta, convirtiéndola en la opción perfecta para combinar con jerséis, blusas o tops ajustados. El tejido de punto grueso proporciona la calidez que necesitas en los días más fríos, haciéndola ideal para el otoño e invierno. Completa el look con el jersey Petra en el mismo tono".

Esta falda -el jersey no está disponible- cuesta 95 euros y se ofrece en varias tallas. Las reacciones a la publicación de Virginia no se han hecho esperar: "Se te ve bello ese color, Virginia", "Me encanta el color de tu falda y su caída", "Estás guapísima", "El conjunto es ideal", "Pareces una chiquilla", "Qué espectacular estás de morena".

La firma Coosy nació en 2011 en Pontevedra y, desde entonces, no ha dejado de crecer. De hecho, empezó su venta a través del canal online, pero su éxito acabó por llevar el negocio a la calle, a la tienda física. Su filosofía pasa por colecciones made in Spain con líneas urbanas y más casual, pero también románticas y sofisticadas.

De hecho, si algo caracteriza a la firma es su colección diseñada para eventos. Actualmente, Coosy cuenta con cerca de 22 puntos de venta propios y asociados en España, así como tiendas multimarca a lo largo de todo el territorio nacional.