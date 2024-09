Las botas de punta y caña ancha que Amelia Bono ha agotado en horas: de Zara y por menos de 60 euros

El otoño ya está aquí y si hace unos meses eran unas sandalias la opción ideal para ir cómoda a la par que elegante, ahora son un par de botas o botines de tacón bajo y puntera afilada el calzado ideal.

Cada septiembre se dibujan como la opción más cómoda y elegante de todas las tendencias en calzado de otoño. Y este 2024 no iba a ser para menos y hay alguien que ya lo ha demostrado.

Amelia Bono (43 años), haciendo alarde una vez más de su buen gusto por la moda, ha dejado claro con su último look que la vuelta del frío no supone problema alguno para seguir derrochando estilo con unos outfits que sirven de inspiración día tras día a sus miles de seguidoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

"Cuando planeas el look, pero el clima tenía otros planes. Faldas y botas para la foto, ¡abrigo y bufanda para sobrevivir!". La hija de José Bono demuestra con sus últimas palabras que existe una solución muy fácil ante las inesperadas condiciones climatológicas.

Como si de una adolescente se tratara, Amelia desprende elegancia con este look con mini falda, camisa verde y las botas de Zara que se convertirán en la obsesión de todas en las próximas semanas. Además de su forma, el color burdeos que presentan es toda una tendencia.

Bota Tacón Kitten.

Y si algo vimos a principios de año en las pasarelas internacionales es que la paleta cromática que dominará la temporada de otoño va a ser oscura, muy oscura. Aunque en vez de negros o marrones, el color top por excelencia va a ser el burdeos.

En esta ocasión, las botas que ha escogido la influencer forman parte de la nueva colección de la firma por excelencia de Amancio Ortega. En concreto, la página web de Zara las recoge como 'Bota Tacón Kitten' y están disponibles desde la talla 35 a la 42 y tienen un precio de 59.95 euros, aunque bien es cierto que apenas quedan unidades de muchas de ellas.

El estilismo escogido por Amelia no sólo ha encandilado a sus seguidoras. Rostros de lo más influyentes en el sector de la moda como Elena Tablada (43) no han dudado en manifestar a la influencer lo bien que le sienta ese look: "Me encanta", escrbía la modelo.