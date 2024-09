No busques más: Sassa de Osma tiene la falda ideal para deslumbrar en cualquier evento este septiembre

Sassa de Osma (36 años) ya ha retomado su actividad profesional tras unas tranquilas vacaciones en familia. Después de asistir al funeral de su íntima amiga Caritina Goyanes, la mujer de Christian de Hannover (37) -que pese a su tiempo de asueto y relax no ha dejado de deleitar a sus seguidores con sus elecciones estilísticas- es todo un referente en el mundo de la moda.

Sus redes sociales son un buen ejemplo de su gran poder suscriptor: todo lo que promociona termina agotándose en cuestión de horas. Sus 153.000 followers siguen cada uno de sus pasos. Siempre asiste impecable a todos sus compromisos.

Por eso cuando en abril de 2021 hizo público su perfil de Instagram muchos entendieron que sería un éxito rotundo. Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sass, De Osma ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir.

Así ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. Sassa de Osma ha lucido una fabulosa falda que la firma Dior. Es el complemento perfecto para deslumbrar este mes de septiembre. Esta falda lo reúne todo: sobriedad, sencillez y elegancia.

"La falda de largo medio, una silueta emblemática de Dior, presenta aquí un corte minimalista y elegante. Este modelo se ha elaborado en lana y seda negras, y su silueta acampanada se ha realzado con un detalle de corsetería de tul en el interior que le aporta estructura", reza la página web de la firma.

Y agrega: "La pieza puede combinarse con una de las blusas de la temporada y con una chaqueta Macrocannage para crear un look distintivo". La falda está fabricada en lana y sede y así la luce Sassa de Osma en sus redes. "Lucir la falda para una noche muy especial", postea la nuera de Ernesto de Hannover.

En las diferentes fotografías que ha compartido Sassa de Osma, ésta luce la falda con una blusa blanca que le sienta de maravilla. "Esta blusa, presentada en el desfile Otoño-Invierno 2024-2025, es una creación elegante y moderna. Se ha confeccionado en popelina de algodón ligera de color blanco", se apunta.

Sobre la camisa, se añade: "Presenta un corte regular con escote pronunciado y puños adornados con un botón dorado de estilo retro con la firma Christian Dior Paris. La pieza, fiel al espíritu del desfile, puede combinarse con una minifalda de la colección para crear un look elegante".

Las reacciones a la publicación de Sassa no se han hecho esperar: "Qué falda más increíble", "Bonito, pero un look muy serio y clásico", "Esos zapatos también son divinos", "Los zapatos top, pero la falda luciría mejor con tacos más altos", "Sublime".