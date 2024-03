María G. de Jaime conquista a sus seguidores con una blusa primaveral inspirada en un tapiz del siglo XVIII

María García de Jaime (28 años) comenzó la semana en Los Ángeles, una ciudad idílica en la que ha podido exhibir una serie de looks que serán un total acierto en los meses de primavera y verano. La influencer ha viajado a California de la mano de Dior, pero a sus outfits ha sumado una marca americana que se está robando las miradas de las redes.

Se trata de Ulla Johnson, firma que lleva el mismo nombre de su diseñadora y que está presente en el mercado desde 1998. La marca destaca por prestar atención a los detalles de construcción que se han convertido en su sello distintivo y que ahora resaltan en la figura de María.

Para su primera cena en Los Ángeles, la joven empresaria escogió un vaquero básico en blanco roto, que combinó con una llamativa blusa con "estampado botánico francés, inspirado en un tapiz del siglo XVIII", que sigue una línea primaveral. El modelo en cuestión es el Alberta y forma parte de la colección Pre-Spring 24. Está confeccionada con popelina de algodón y más allá del print, destaca por sus detalles.

En cuanto al diseño, es de manga larga y ligeramente abullonada, con lazada en el cuello y cierre de botones. Una serie de características que encaja con la línea estilística de la influencer. Su precio es de 420 euros y cuenta con una falda con el mismo print, que permite llevarla como conjunto.

María García de Jaime, sin embargo, la ha lucido con una prenda independiente, combinándola con un vaquero blanco, sandalias básicas dorada, joyas a tono y, como no podía ser de otra manera, una icónica pieza de Dior. En su caso, el bolso mini Saddle, un mítico de la maison.

La influencer ha compartido todos los detalles de su outfit mediante una dinámica de Get ready with me, tan popular entre las creadoras de contenido. El look, en su totalidad, es un 10. Así lo confirman sus seguidores, con un sinfín de mensajes halagadores. Sus followers, no obstante, ponen especial foco en la blusa, la prenda estrella de su estilismo -con permiso del mini Saddle bag de Dior-. "¿De dónde es la camisa? Me encanta el look?", "Me encanta todo el conjunto" o "La blusa es ideal", son algunos de los comentarios que se leen en el post de la empresaria.

Un día más tarde, María García de Jaime volvió a decantarse por las propuestas de Ulla Johnson, pero esta vez apostando por un look de falda y blusa en color rojo.