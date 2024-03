Rosanna Zanetti deslumbra en Egipto con un 'total look' firmado por Pomandère

La actriz y modelo Rosanna Zanetti (35 años) ha vuelto a deslumbrar a sus 705.000 seguidores en las redes sociales con un post en el que muestra su fabuloso viaje a Egipto y su visita a un templo egipcio. Para la ocasión, ha lucido un total look de la firma francesa Pomandère, un estilismo de lo más apropiado para la ocasión en tonos blancos y arena que combinaban a la perfección con la escenografía de su alrededor.

Combinados con un cinturón puesto de manera artística a la altura de la cintura, un fular y un sombrero, Rosanna ha elegido un vestido blanco fluido hasta los tobillos y una blazer de lino color cáñamo como eje central de su outfit.

Una elección muy acertada en el sentido no sólo de la estética, sino también de la comodidad, pues la ancha silueta permite gran movilidad. En conjunto, se trata de un look sofisticado y aventurero, casual sin dejar de lado los toques de elegancia propios de la celeb.

"El imponente Templo de Karnak. Sin duda, de mis favoritos. El encanto de @moudira_hotel, uno de los más especiales de todo el viaje", ha posteado la mujer de David Bisbal (44). El vestido de rayas blanco cuesta 392 euros y la blazer beige puede ser tuya por 454 euros.

Las reacciones a la publicación de Rosanna Zanetti no se han hecho esperar: "Vas ideal para tu viaje", "Y el fotógrafo te hace unos planazos de revista", "No se puede ser más elegante", "Brava tú", "Me encanta el vestuario que lleváis, tan acorde con el sitio", "Qué belleza de templo y qué belleza tú".

Sobre Pomandère

Pomandère es una firma de moda italiana creada en 2007 por Carlo Zanuso. Esta marca viste a las mujeres de forma elegante y minimalista, con un estilo que está a caballo entre la inspiración tradicional y lo contemporáneo. El armario de Pomandère, sofisticado y bohemio, lleva a la mujer actual a un terreno creativo en el que el cuerpo se convierte en tela para expresarse.

Pomandère diseña piezas únicas de líneas puras y estructuradas. Su mayor debilidad son las camisas de estilo actual. Combina alguna de estas innovadoras prendas con otras de nuestra selección de accesorios de mujer.