Laura Escanes se suma a la tendencia de combinar el cuero y el estilo 'Barbiecore'

Uno de los colores más demandados y deseados este pasado verano fue el rosa chicle. El estreno de la película Barbie pintó el mundo entero de esta tonalidad que comenzó a ser también la protagonista de todos los estilismos.

El estilo Barbie Core no fue solo una moda pasajera. Muchas influencers continúan apostado por esta tonalidad para sus looks, a pesar de ser un color no muy en tendencia los meses de otoño e invierno.

Laura Escanes (27) es una de las que se ha resistido a abandonar el rosa chicle y lo ha combinado a la perfección en uno de sus estilismos más recientes y con el que demuestra cuál es otra de las tendencias más seguidas esta temporada.

Laura Escanes en Instagram.

En el caso de la influencer se ha decantado por el jersey Steamy de la colección High Spirits de Springfield. Se trata de una prenda corta y de manga larga, con cuello polero con abertura en uve en el escote y con canalé en el cuello, puños y bajo. Su precio habitual es de 45,99 euros, pero se encuentra rebajado a 22,99 y está disponible en la talla S, M y L.

Laura Escanes ha decidido combinarlo con prendas de cuero. Para la parte de abajo, ha optado por unos pantalones de polipiel también de Springfield. Su precio habitual es de 49,99 euros, pero están rebajados a 34,99. Además de ser unos pantalones favorecedores, son más anchos que los habituales. Desde hace años el cuero viene siendo uno de los tejidos favoritos, pero esta temporada viene pisando fuerte.

Uno de los must son las chaquetas de cuero, imprescindibles en esta campaña otoño-invierno. La influencer ya ha demostrado que son una de sus prendas favoritas de esta temporada y que siempre que tiene oportunidad la utiliza.

De hecho, fue una de las primeras en sumarse a una de las tendencias que arrasó en 2020 y que ha regresado este año: las gabardinas estilo Matrix. No es la única que se ha sumado a esta moda, otras como Kendall Jenner (27) y Hailey Bieber (26) también lo han hecho.

Para quienes estén buscando una cazadora estilo Matrix, hay disponibles en muchas tiendas actualmente. Una opción asequible está disponible en Zara, con efecto desgastado, puño con trabillas y un cinturón. Su precio es de 79,95 euros y está disponible en todas las tallas desde la XS hasta la XL, aunque la web de la marca indica que el producto talla más grande de lo habitual. Otra opción es la de la marca NA-KD, con un precio de 99,95 euros.

