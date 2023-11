Marta Hazas apuesta por las Mary-Jane 'made in Spain' que se han convertido en las favoritas de las 'royals'

La Mary-Jane son un diseño que vuelven cada otoño. Pero este año hay una especial predilección por este tipo de calzado y en concreto, por la original propuesta que ofrece Flabelus, la firma made in Spain que ha conquistado a personajes relacionadas con la realeza europea, como Beatrice Borromeo (38 años) o Pippa Middleton (40), la hermana de la Princesa de Gales. En España también son un hit y se posicionan entre las favoritas de influencers y conocidas figuras patrias. Es el caso de la actriz Marta Hazas (45), quien este pasado viernes, 3 de noviembre, las lucía en sus redes sociales en su versión más clásica.

Flabelus ha confeccionado sus Mary-Jane, denominadas 'Mafalda', en todo tipo de combinaciones -marrones, burdeos, verdes, azul navy, grises, moradas y turquesas-. Pero la intérprete se ha decantado por el modelo en negro, la apuesta más clásica y sobria de la marca, ideal para llevar con todo tipo de looks.

En cuanto al diseño, la firma las describe como unas slippers de terciopelo con ribetes y cinta elástica a tono. Su plantilla es de tejido antibacterial 100% transpirable, mientras que la suela es de goma y está elaborada con neumáticos de bicicleta reciclados.

Marta Hazas se ha decantado por unas Mary Jane negras de Flabelus. Instagram / Flabelus

Las Flabelus, según explica la firma en su página web, "surgen de la fusión entre dos zapatos tradiciones: la alpargata española y la veneciana italiana, consiguiendo un diseño cómodo, resistente, atemporal y muy versátil". Están diseñadas por artesanos españoles, expertos en técnicas tradicionales, transmitidas de generación en generación y con procesos calificados que garantizan un uso responsable del agua y energía.

Aunque son un diseño propio del entretiempo y pueden lucirse con o sin calcetines, las Mary-Jane de la firma made in Spain también son ideales para llevarlas durante la temporada primavera-verano.

Marta Hazas, según desveló en sus stories de Instagram, se decantó por ellas para un día de rodaje, combinándola con un top básico negro manga larga y unos llamativos pantalones tipo jogger en dorado.

De momento, las slippers negras de Marta Hazas no se pueden adquirir en la web de la firma. Pero la marca cuenta con la opción de pre-order para aquellas que quieran triunfar con las Mary-Jane más originales del made in Spain. Según indica la plataforma, no se enviarán hasta el próximo 15 de diciembre. Se venden por 170 euros, desde la talla 35 hasta la 42 y

