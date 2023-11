Inmaculada Casal recuerda el robo en su casa: "Todo lo que has acumulado, vienen unos desalmados y se lo llevan"

"Después de la tempestad, siempre viene la calma". Este es el mensaje optimista que abraza la presentadora Inmaculada Casal (59 años), que este pasado domingo, día 5 de noviembre, tenía mucho que celebrar. La periodista ha regresado a la que ha sido su casa durante décadas, es decir, a Canal Sur, y lo ha hecho por la puerta grande.

A las 15:40 horas arrancaba, de la mano de su incansable compañero y gran amigo, el también periodista Sergio Morante, su nuevo programa: Andalucía de tarde. Antes de pisar con fuerza el plató de televisión desde donde formar, informar y entretener a millones de andaluces, Morante y Casal hacían un pequeño acting en el que ella contaría de qué iba a tratar el formato semanal.

Fue justo ahí donde Inma Casal no pudo por menos que hacer un guiño a una de las situaciones más complicadas que la vida le ha hecho pasar en los últimos meses: el robo en su casa de Sevilla en plena madrugada mientras descansaba junto a su razón de amor, María del Monte (61).

"¿Qué necesidad tenía yo de meterme en este lío? No es por demostrar: en esta casa he sido directora y presentadora de informativos, jefa de tribunales, jefa de sociedad y redactora jefa de los servicios informativos. Por demostrar no es nada. ¡Y por dinero, menos! Por dinero... En un momento dado, todo lo que has acumulado a lo largo de tu vida, con todo tu esfuerzo, vienen unos desalmados, y cuando menos te lo esperas, se lo llevan. Así que tampoco es por eso. A esta edad te das cuenta de que lo más importante de la vida es el tiempo, estar a gusto en su casa, como están ustedes, rodeados de la gente que les quiere y viendo a Inma. Aquí, en Canal Sur", comenzaba el speech de la presentadora de Andalucía de Tarde.

Fue el pasado 25 de agosto cuando, en mitad de la madrugada, mientras dormían plácidamente en su casa de Sevilla, Inmaculada Casal y su esposa, la artista María del Monte, eran asaltadas por una banda de cinco hombres encapuchados. Según se pudo saber después, en el botín con el que los ladrones se hicieron había joyas y relojes de alto valor.

María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal.

La reina de las sevillanas negó que en su casa hubiera "grandes cantidades de dinero", como al principio se informó en los medios. Además, afirmó que invertirían todo lo que tuvieran para hacer de su hogar una casa búnker, un bonito chalé en el que han vivido en los últimos 25 años. Un remanso de paz que se vio vulnerado por la maldad de unos delincuentes de los que nunca más se supo, al menos, de manera pública, debido a la discreción del matrimonio Casal del Monte.

