El vestido tipo peto de Eugenia Osborne que está arrasando y amenaza con agotarse

Si algo caracteriza a las hijas de Bertín Osborne (68 años) es su gran discreción, incluso en los momentos de mayor marejada informativa. Como lo que ocurrió este pasado verano, cuando su progenitor se convirtió en noticia en relación a sus presuntos devaneos sentimentales y la llegada de un nuevo hijo a su vida.

Indirectamente, pese a su postura correcta y educada, la intensidad mediática en torno a la figura de Bertín, ha afectado a sus hijas.Todas tratan de sortear el temporal como pueden. Eugenia Osborne (37) prefiere centrarse en lo que mejor se le da: la moda. En los últimos días, ha dado una poderosa lección de estilo. Una más que se ha suma a la larga lista.

Hace tiempo que la hija de Osborne se dio cuenta de que su verdadero filón estaba en su buen gusto a la hora de vestir. Prueba de ello es que hace un tiempo creó Home O'clock by Eugenia Osborne, plataforma donde tan pronto da lecciones de tendencias y estilo como de cocina.

Es una auténtica suscriptora y todo lo que publicita se termina agotando en cuestión de horas. Es lo que pasó hace unos días. Eugenia reaparecía en redes con un vestido tipo peto de la firma True Stories. En su último viaje a Londres, Osborne hija postea: "Londres, una ciudad en la que te sientes inspirada por todas partes por sus calles, su arquitectura, parques, música, pintas y risas".

Luce el vestido tipo peto que ha enamorado a todos. "Vestido de tirantes tipo peto, para llevar con camiseta o jersey. Construido en dos tipos de tejido, parte superior en lana vintage destruida y parte inferior en nylon", reza la página web de la firma. Cuesta 149,90 euros. Se recomienda lavar a mano.

Las reacciones a la publicación de Eugenia no se han hecho esperar: "Me pongo yo eso y me echan monedas por la calle. Pero tú, hija, estás espectacular", "Qué guapa siempre y una gran mujer", "Guapísima", "Qué estilazo tienes". Eso sí, no a todo el mundo le ha gustado su outfit: "Este no me gusta... parece de un orfanato. Pero tú eres guapa siempre".

Sobre True Stories

True Stories Madrid es una tienda online que marca tendencias, ofreciendo productos de primer nivel y un gran servicio al cliente para quienes compran desde la comodidad de su hogar. La tienda se encuentra en la capital de España. En concreto, en la calle de Campoamor número 9.

